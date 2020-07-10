Улицу Горького в Калуге частично перекрыли на полтора месяца

В пятницу, 10 июля, в Калуге частично ограничили движение на улице Горького.
Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает управление городского хозяйства.
Завершить ремонт обещают к 20 августа. До этой даты автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.
Схема перекрытия.
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