Улицу Горького в Калуге частично перекрыли на полтора месяца

В пятницу, 10 июля, в Калуге частично ограничили движение на улице Горького.

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает управление городского хозяйства.

Завершить ремонт обещают к 20 августа. До этой даты автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Схема перекрытия.

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