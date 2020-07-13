В Калужской области водитель погиб в лобовом ДТП

Утром в воскресенье, 12 июля, в Калужской области на дороге между Ульяново и Козельском в районе деревни Старица произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Лады Икс Рей» двигался со стороны Козельска, выехал на встречную полосу и протаранил «Шкоду Рапид». От удара машины разбросало по обочинам.

На месте ДТП скончался 57-летний водитель «Шкоды». Различные травмы в результате аварии получили водитель «Лады», 29-летняя пассажирка «Шкоды» и семилетний мальчик из «Шкоды», рассказали KP40 в УГИБДД по Калужской области.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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