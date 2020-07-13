В Калужской области двое детей пострадали в ДТП

Около 16:00 в воскресенье, 12 июля, на дороге Калуга – Вязьма в Бабынинском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Опеля» двигался со стороны Калуги и совершил столкновение с «Нивой».

Травмы в аварии получили 71-летняя женщина и четырёхлетний мальчик из «Нивы» и 13-летняя девочка из «Опеля», рассказали KP40 в управлении ГИБДД по Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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