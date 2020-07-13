В Калужской области мужчина разгонял шумную компанию с помощью ножа

В Малоярославце возбуждено уголовное дело на местного жителя, который подозревается в угрозе убийством, сообщили сегодня, 13 июля, в областном УМВД.

По материалам дела, у него под окнами собралась шумная компания. Мужчина вышел и попросил молодых людей уйти, на что, конечно, получил отказ. Началась словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый достал из кармана нож и начал им угрожать молодым людям. Он подошел вплотную к одному из парней и попытался ударить его ножом, но тот успел увернуться. Очевидцы драки вызвали полицию и схватили нападающего за руки.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается.