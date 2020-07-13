В Калужской области угонщик устроил смертельное ДТП

Как мы уже рассказывали, неделю назад, 6 июля, смертельная авария произошла в селе Высокиничи Жуковского района Калужской области. По информации полиции, около 9 часов утра 34-летний водитель «Тойоты Исис» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву». На месте аварии скончался 64-летний водитель «Нивы».

Водитель «Тойты» с места ДТП скрылся. Но вскоре его задержали. Мужчине 34 года.

В понедельник, 13 июля, стали известны некоторые подробности этого происшествия.

- В ходе следственных действий сотрудниками правоохранительных органов была получена информация, позволившая подозревать фигуранта в неправомерном завладении транспортным средством, за рулем которого он находился в момент аварии, - отмечают в УМВД по Калужской области. - По версии правоохранителей, подозреваемый находился дома со своим приятелем. Когда знакомый лег спать, фигурант самовольно взял ключи от чужой машины, сел в автомобиль и уехал с территории двора, после чего попал в ДТП.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовные дела возбуждены по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Расследование сейчас продолжается.

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