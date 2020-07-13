$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

В Калужской области угонщик устроил смертельное ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.07.2020 10:01 0 3016
В Калужской области угонщик устроил смертельное ДТП

Как мы уже рассказывали, неделю назад, 6 июля, смертельная авария произошла в селе Высокиничи Жуковского района Калужской области. По информации полиции, около 9 часов утра 34-летний водитель «Тойоты Исис» выехал на встречную полосу и врезался в «Ниву». На месте аварии скончался 64-летний водитель «Нивы».

Водитель «Тойты» с места ДТП скрылся. Но вскоре его задержали. Мужчине 34 года.

В понедельник, 13 июля, стали известны некоторые подробности этого происшествия.

- В ходе следственных действий сотрудниками правоохранительных органов была получена информация, позволившая подозревать фигуранта в неправомерном завладении транспортным средством, за рулем которого он находился в момент аварии, - отмечают в УМВД по Калужской области. - По версии правоохранителей, подозреваемый находился дома со своим приятелем. Когда знакомый лег спать, фигурант самовольно взял ключи от чужой машины, сел в автомобиль и уехал с территории двора, после чего попал в ДТП.

Подозреваемый находится под стражей. Уголовные дела возбуждены по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

Калужанин устроил драку в бане. В итоге поход помыться обошёлся ему в 55 тысяч рублей. Подробности.

Калугу зальёт дождями. Подробности.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.07.2020 10:01 0 3016
Тэги: дтп происшествие криминал угон
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Изделия из натурального камня на заказ
Как обманывают при заправке газгольдера
Как проверить квартиру на вторичном рынке перед покупкой

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru