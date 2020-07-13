Калугу зальёт дождями

Предстоящая неделя будет в Калуге и Калужской области пасмурной и дождливой.

В понедельник, 13 июля, синоптики обещают +22..+24 градуса, местами дождь.

А дальше до выходных ожидается и вовсе не выше +20 с ливнем во вторник.

На выходных, 18-19 июля, в Калуге прогнозируют +20..+22, пасмурно, дождь.

Тёплая и ясная погода вернётся в центральную Россию только после 20 июля.

Тем временем

В Калуге маршрутка сбила ребенка на велосипеде. Подробности.