Калугу зальёт дождями

Предстоящая неделя будет в Калуге и Калужской области пасмурной и дождливой.
В понедельник, 13 июля, синоптики обещают +22..+24 градуса, местами дождь.
А дальше до выходных ожидается и вовсе не выше +20 с ливнем во вторник.
На выходных, 18-19 июля, в Калуге прогнозируют +20..+22, пасмурно, дождь.
Тёплая и ясная погода вернётся в центральную Россию только после 20 июля.
Тем временем
В Калуге маршрутка сбила ребенка на велосипеде. Подробности.
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