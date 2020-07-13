Калужанин устроил драку в бане

В понедельник, 13 июля, судебные приставы рассказали о драке, которая произошла в одной из бань Калуги.

Две компании отдыхали в разных помещениях бани. Гости выпивали.

- Один из мужчин вышел из бани и у него завязался разговор с какой-то женщиной, возник конфликт, - отмечают в УФССП по Калужской области. - Второй мужчина, увидев это, подошёл к ним и, действуя умышленно, нанес один удар головой в лицо потерпевшему. В результате чего последнему были причинены физическая боль и телесное повреждение в виде ушибленной раны на верхней губе.

Потерпевший обратился в полицию, а затем и в суд. Зачинщика приговорили к штрафу в 25 тысяч рублей. Кроме того, после общения с приставами он заплатил пострадавшему 30 тысяч рублей.

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