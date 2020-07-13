В Калужской области создали карту мест для рыбалки

Ко Дню рыбака, который отмечается каждое второе воскресенье июля, в Калужской области разработали карту мест для рыбалки, сообщили сегодня, 13 июля, в региональном минприроды.

На ней отмечены места, где ловить рыбу можно бесплатно на общедоступных водоемах, но с соблюдением правил рыболовства.

Так, самым популярным местом для рыбалки является река Ока, в ней можно поймать самого крупного представителя рыб нашей области - сома, а также поохотиться на хищных рыб: судака, щуку, жереха. Можно поймать и мирных рыб: леща, плотву, густеру и других. В холодную погоду можно поймать и единственную пресноводную рыбу отряда трескообразных - налима.

Яченское водохранилище тоже пользуется большим спросом для рыбаков-любителей как летом, так и зимой. В нем можно поймать леща, плотву, окуня, карася и многое другое.

Среди популярных общедоступных мест для рыбалки можно отметить Людиновское водохранилище, реку Угру и реку Жиздру.