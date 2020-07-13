В Калужской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША в понедельник, 13 июля, подписал постановление правительства №532.

Этим документов до 28 июля продляется режим самоизоляции для калужан старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ранее таких людей призывали оставаться дома до 14 июля.

Напомним, 27 июня Калужская область перешла ко второму этапу снятия ограничений. Открылись практически все магазины. Работают фитнес-центры и допобразование, летние веранды кафе, музеи, выставочные залы, библиотеки.

Для перехода на третий этап снятия ограничений коэффициент распространения коронавируса в Калужской области должен быть ниже 0,5. Но на 13 июля он наоборот вырос до единицы.

Полный текст постановления Калужской области №532 от 13.07.2020:

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