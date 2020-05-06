Въезд в Калугу украсило новое граффити

На въезде в Калугу рядом с Гагаринской развязкой преобразилась трансформаторная будка. Если раньше с неё на проезжающих автомобилистов смотрел первый космонавт Земли Юрий Гагарин, то теперь там неизвестный солдат.
Автор граффити - тульский художник Дмитрий ЯЗЫКОВ.
Дмитрий рассказал KP40, что планировал завершить работу с напарником за три дня, но из-за погоды всё заняло пять. На граффити ушло около 40 литров фасадной краски и 40 баллончиков.
- Сделано граффити с фото, но я не придерживался полного сходства, некоторые моменты сам добавлял, что-то убирал, - рассказал Дмитрий.
К слову, это уже вторая работа туляка в Калуге. Ранее он раскрасил трансформаторную будку на улице Пухова. На ней изображён кусочек итальянской улицы.
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