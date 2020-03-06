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Самую красивую студентку 2020 года выбрали в Калуге

Даниил Марченко , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Видео: Наталья ЧААДАЕВА.
Опубликовано: 06.03.2020 15:49 6 1653

Вечером в четверг, 6 марта, в Калуге в одиннадцатый раз вручали корону самой красивой и талантливой студентке Калужского госуниверситета.

Место действия осталось неизменным – концертный зал филармонии.

А вот время решили сдвинуть. Вместо традиционного 25 января – дня всех Татьян и студентов, конкурс решили приурочить к главному женскому празднику.

За кулисами «Мисс КГУ - 2020» чувствовалось волнение участниц и царила лёгкая суета. Впрочем, создавали эту суету в основном мы, журналисты.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Людмила Тогунова.

Представительница физико-технологического института Людмила Тогунова немного рассказала нам о внутренней кухне конкурса:

- Подготовка в общей сложности шла примерно месяц. Нам ставили хореографию, плюс было несколько заочных этапов, к которым каждая участница готовилась самостоятельно. Вообще у нас сложился очень дружный коллектив, нет никакой конкуренции. Все друг дружке помогали, не было такого, чтобы кто-то «зазвездился».

- А какую номинацию, кроме главной, ты считаешь самой классной?

- Для меня это «Мисс улыбка».

Мисс КГУ в Калуге 2020

Дмитрий Петрухин.

Скорее всего, про отсутствие конкуренции Людмила слегка преувеличила, но перед выходом на сцену все девчонки встали в круг, как спортивная команда перед игрой. Ну, а неизменный ведущий Дмитрий Петрухин тем временем разогревал зал и, конечно же, методично перечислял многочисленных спонсоров.

Во время первого выхода девушки были в строгих брючных костюмах и с кейсами в руках. Дефиле в стиле бизнес-леди оказалось самым скучным. Конкурсантки в разных комбинациях перемещались по сцене, стараясь по возможности элегантно держать в руках странные чемоданчики из материала, подозрительно напоминающего пластик.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Ангелина Гришаева.


Яна Бакаева (№10).

Мисс КГУ в Калуге 2020
Даниэла Теблоева.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Надежда Бачу.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Людмила Тогунова.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Дарья Мосолова.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Светлана Харитонова.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Екатерина Морозова.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Рената Саидгараева.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Мария Горчакова.

Мисс КГУ в Калуге 2020
Алина Грибова.

Затем девушек стали по одной вызывать на сцену, где ведущий задавал им вопросы – в конкурсах красоты обычно так проходит интеллектуальное испытание. Этот этап показал, что большинство участниц мечтает о собственном бизнесе и путешествиях по миру. Немного приземлённо, зато честно.

Далее девушки показали зрителям и судьям свои «визитные карточки». Этот конкурс оказался довольно креативным. Небольшую текстовую самопрезентацию студентки дополняли демонстрацией собственных талантов, среди которых предсказуемо преобладали танцы и вокал. Большинство девушек при этом активно использовало экран.

Мисс КГУ в Калуге 2020

Мисс КГУ в Калуге 2020

Впрочем, некоторые конкурсантки проявили оригинальность. Так, Маруся Горчакова вместе со своей группой поддержки презентовала футболки с собственными принтами, а Людмила Тогунова рассказала о себе через рисунки на песке.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

«Визитки» на этот раз шли не единым блоком, а в перерывах между дефиле. И после первой части творческого конкурса было решено подать «главное блюдо» - выход в купальниках. После вызывающе пуританского конкурса в прошлом году это казалось настоящим прорывом. Головы девушек при этом венчали странные головные уборы, вероятно, символизирующие лучи весеннего солнца. Из зала же они скорее напоминали статуи свободы, лишившиеся разом хитонов и факелов. Но главное, что всеми любимое дефиле в купальниках вновь вернулось на сцену.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Новшеством этого конкурса стали заочные этапы, видео с которых показывали на большом экране. Девчонки занимались флористикой, готовили десерты, сдавали нормы ГТО и тесты IQ. Идея в контексте шоу кажется неудачной, ведь зрителю из этих роликов оставалось непонятно, как справились участницы с тем или иным заданием. Особенно загадочно смотрелось видео с тестов IQ, где девушки с задумчивыми лицами склонялись над листами бумаги.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Ещё одно дефиле было, очевидно, спонсорским, это был выход в стиле хип-хап (именно так, по-трушному, через «а», объявил Петрухин). Это смотрелось динамично, и свэг был гораздо больше к лицу девчонкам, чем искусственные образы бизнес-леди из первого выступления.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Помимо выходов участниц, зрителей традиционно развлекали танцевальные коллективы. За вокал отвечала Елизавета Слышкина.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Поддерживая слегка фривольную атмосферу, заданную дефиле в купальниках, танцы тоже были довольно легкомысленными, апофеозом чего стал канкан. А когда отгремели песни и танцы, началось торжественное награждение. Сначала девочек одарили многочисленными спонсорскими подношениями, после чего перешли к номинациям.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Самой спортивной была признана Рената Саидгараева из института педагогики.

Мисс фото стала Светлана Харитонова, а её голос настолько впечатлил Дмитрия Ченцова, что тот предложил Свете работу на радио.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Обладательницей самой обворожительной улыбки судьи признали Яну Бакаеву.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Самой стильной участницей стала Даниэла Теблоева, а самой очаровательной – Алина Грибова.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Мария Горчакова была объявлена мисс оригинальность.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Ангелина Гришаева – мисс грация.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Людмила Тогунова заслуженно была названа самой творческой участницей конкурса.

От спонсорских номинаций жюри плавно перешло к основным.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Второй вице-мисс стала Екатерина Морозова.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Чуть-чуть до короны не дотянулась Дарья Мосолова, ставшая первой вице-мисс.

Мисс КГУ 2020 в Калуге
Мисс КГУ прошлого года Дарья Покорная.

А для объявления победительницы на сцену поднялся ректор КГУ Максим Казак и мисс КГУ-2019 Дарья Покорная. Ректор обратился к публике, среди которой преобладали его студенты, словами «Мой народ!»

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Надежда Бачу.

Впрочем, затягивать свою речь он не стал, и назвал имя новой мисс КГУ, которой стала капитан сборной вуза по баскетболу, участница под номером 6 Надежда Бачу. По словам Казака, это решение жюри было единогласным.

Мисс КГУ 2020 в Калуге

Мнение зала на этот раз полностью совпало с судейским, и девушка получила не только корону, но и приз зрительских симпатий.

Нынешний конкурс при всех небольших недочётах однозначно выигрывает у Мисс КГУ-2019. Тогда казалось, что мероприятие загибается: всего 8 девушек на сцене, никакого дефиле в купальниках и даже ректор год назад не почтил участниц своим присутствием. Теперь же очевидно, что слухи о медленной кончине конкурса сильно преувеличены.

В голосовании на нашем сайте, напомним, выиграла Дарья Мосолова.

Даниил Марченко , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Видео: Наталья ЧААДАЕВА.
Опубликовано: 06.03.2020 15:49 6 1653
Тэги: общество мисс кгу фоторепортаж видео
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