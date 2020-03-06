Самую красивую студентку 2020 года выбрали в Калуге

Вечером в четверг, 6 марта, в Калуге в одиннадцатый раз вручали корону самой красивой и талантливой студентке Калужского госуниверситета.

Место действия осталось неизменным – концертный зал филармонии.

А вот время решили сдвинуть. Вместо традиционного 25 января – дня всех Татьян и студентов, конкурс решили приурочить к главному женскому празднику.

За кулисами «Мисс КГУ - 2020» чувствовалось волнение участниц и царила лёгкая суета. Впрочем, создавали эту суету в основном мы, журналисты.



Людмила Тогунова.

Представительница физико-технологического института Людмила Тогунова немного рассказала нам о внутренней кухне конкурса:

- Подготовка в общей сложности шла примерно месяц. Нам ставили хореографию, плюс было несколько заочных этапов, к которым каждая участница готовилась самостоятельно. Вообще у нас сложился очень дружный коллектив, нет никакой конкуренции. Все друг дружке помогали, не было такого, чтобы кто-то «зазвездился».

- А какую номинацию, кроме главной, ты считаешь самой классной?

- Для меня это «Мисс улыбка».

Дмитрий Петрухин.

Скорее всего, про отсутствие конкуренции Людмила слегка преувеличила, но перед выходом на сцену все девчонки встали в круг, как спортивная команда перед игрой. Ну, а неизменный ведущий Дмитрий Петрухин тем временем разогревал зал и, конечно же, методично перечислял многочисленных спонсоров.

Во время первого выхода девушки были в строгих брючных костюмах и с кейсами в руках. Дефиле в стиле бизнес-леди оказалось самым скучным. Конкурсантки в разных комбинациях перемещались по сцене, стараясь по возможности элегантно держать в руках странные чемоданчики из материала, подозрительно напоминающего пластик.



Ангелина Гришаева.



Яна Бакаева (№10).



Даниэла Теблоева.



Надежда Бачу.



Людмила Тогунова.



Дарья Мосолова.



Светлана Харитонова.



Екатерина Морозова.



Рената Саидгараева.



Мария Горчакова.



Алина Грибова.

Затем девушек стали по одной вызывать на сцену, где ведущий задавал им вопросы – в конкурсах красоты обычно так проходит интеллектуальное испытание. Этот этап показал, что большинство участниц мечтает о собственном бизнесе и путешествиях по миру. Немного приземлённо, зато честно.

Далее девушки показали зрителям и судьям свои «визитные карточки». Этот конкурс оказался довольно креативным. Небольшую текстовую самопрезентацию студентки дополняли демонстрацией собственных талантов, среди которых предсказуемо преобладали танцы и вокал. Большинство девушек при этом активно использовало экран.

Впрочем, некоторые конкурсантки проявили оригинальность. Так, Маруся Горчакова вместе со своей группой поддержки презентовала футболки с собственными принтами, а Людмила Тогунова рассказала о себе через рисунки на песке.

«Визитки» на этот раз шли не единым блоком, а в перерывах между дефиле. И после первой части творческого конкурса было решено подать «главное блюдо» - выход в купальниках. После вызывающе пуританского конкурса в прошлом году это казалось настоящим прорывом. Головы девушек при этом венчали странные головные уборы, вероятно, символизирующие лучи весеннего солнца. Из зала же они скорее напоминали статуи свободы, лишившиеся разом хитонов и факелов. Но главное, что всеми любимое дефиле в купальниках вновь вернулось на сцену.

Новшеством этого конкурса стали заочные этапы, видео с которых показывали на большом экране. Девчонки занимались флористикой, готовили десерты, сдавали нормы ГТО и тесты IQ. Идея в контексте шоу кажется неудачной, ведь зрителю из этих роликов оставалось непонятно, как справились участницы с тем или иным заданием. Особенно загадочно смотрелось видео с тестов IQ, где девушки с задумчивыми лицами склонялись над листами бумаги.

Ещё одно дефиле было, очевидно, спонсорским, это был выход в стиле хип-хап (именно так, по-трушному, через «а», объявил Петрухин). Это смотрелось динамично, и свэг был гораздо больше к лицу девчонкам, чем искусственные образы бизнес-леди из первого выступления.

Помимо выходов участниц, зрителей традиционно развлекали танцевальные коллективы. За вокал отвечала Елизавета Слышкина.

Поддерживая слегка фривольную атмосферу, заданную дефиле в купальниках, танцы тоже были довольно легкомысленными, апофеозом чего стал канкан. А когда отгремели песни и танцы, началось торжественное награждение. Сначала девочек одарили многочисленными спонсорскими подношениями, после чего перешли к номинациям.



Самой спортивной была признана Рената Саидгараева из института педагогики.

Мисс фото стала Светлана Харитонова, а её голос настолько впечатлил Дмитрия Ченцова, что тот предложил Свете работу на радио.



Обладательницей самой обворожительной улыбки судьи признали Яну Бакаеву.



Самой стильной участницей стала Даниэла Теблоева, а самой очаровательной – Алина Грибова.



Мария Горчакова была объявлена мисс оригинальность.



Ангелина Гришаева – мисс грация.



Людмила Тогунова заслуженно была названа самой творческой участницей конкурса.

От спонсорских номинаций жюри плавно перешло к основным.



Второй вице-мисс стала Екатерина Морозова.



Чуть-чуть до короны не дотянулась Дарья Мосолова, ставшая первой вице-мисс.



Мисс КГУ прошлого года Дарья Покорная.

А для объявления победительницы на сцену поднялся ректор КГУ Максим Казак и мисс КГУ-2019 Дарья Покорная. Ректор обратился к публике, среди которой преобладали его студенты, словами «Мой народ!»

Надежда Бачу.

Впрочем, затягивать свою речь он не стал, и назвал имя новой мисс КГУ, которой стала капитан сборной вуза по баскетболу, участница под номером 6 Надежда Бачу. По словам Казака, это решение жюри было единогласным.

Мнение зала на этот раз полностью совпало с судейским, и девушка получила не только корону, но и приз зрительских симпатий.

Нынешний конкурс при всех небольших недочётах однозначно выигрывает у Мисс КГУ-2019. Тогда казалось, что мероприятие загибается: всего 8 девушек на сцене, никакого дефиле в купальниках и даже ректор год назад не почтил участниц своим присутствием. Теперь же очевидно, что слухи о медленной кончине конкурса сильно преувеличены.

В голосовании на нашем сайте, напомним, выиграла Дарья Мосолова.