Опубликованы фото 11 претенденток на титул «Мисс КГУ»

В четверг, 5 марта, в Калужской областной филармония выберут самую красивую студентку Калужского государственного университета. Многие приравнивают этот студенческий конкурс к общегородскому.
За главный титул поборются 11 девушек. Им предстоит сразиться не столько в красоте, сколько в умении подать себя, хорошо говорить и уверенно держаться на сцене. Юные красавицы также продемонстрируют свои творческие таланты.
В пятницу, 21 февраля. организаторы конкурса опубликовали фото всех участник.
Дарья МОСОЛОВА - Институт педагогики.
Светлана ХАРИТОНОВА - Институт социальных отношений.
Ангелина ГРИШАЕВА - Физико-технологический институт.
Надежда БАЧУ - Институт истории и права.
Яна БАКАЕВА - Институт истории и права.
Мария ГОРЧАКОВА - Филологический факультет.
Алина ГРИБОВА - Институт Естествознания.
Рената САИДГАРАЕВА - Институт педагогики.
Людмила ТУГУНОВА - Физико-технологический институт.
Екатерина МОРОЗОВА - Институт социальных отношений.
Даниэла ТЕБЛОЕВА - Факультет иностранных языков.
А кто, на ваш взгляд, должен стать победителем конкурса Мисс КГУ-2020?
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