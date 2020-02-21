Опубликованы фото 11 претенденток на титул «Мисс КГУ»

В четверг, 5 марта, в Калужской областной филармония выберут самую красивую студентку Калужского государственного университета. Многие приравнивают этот студенческий конкурс к общегородскому.

За главный титул поборются 11 девушек. Им предстоит сразиться не столько в красоте, сколько в умении подать себя, хорошо говорить и уверенно держаться на сцене. Юные красавицы также продемонстрируют свои творческие таланты.

В пятницу, 21 февраля. организаторы конкурса опубликовали фото всех участник.

Дарья МОСОЛОВА - Институт педагогики.



Светлана ХАРИТОНОВА - Институт социальных отношений.



Ангелина ГРИШАЕВА - Физико-технологический институт.





Надежда БАЧУ - Институт истории и права.

Яна БАКАЕВА - Институт истории и права.



Мария ГОРЧАКОВА - Филологический факультет.

Алина ГРИБОВА - Институт Естествознания.

Рената САИДГАРАЕВА - Институт педагогики.

Людмила ТУГУНОВА - Физико-технологический институт.

Екатерина МОРОЗОВА - Институт социальных отношений.

Даниэла ТЕБЛОЕВА - Факультет иностранных языков.