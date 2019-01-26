Фоторепортаж: как в Калуге выбирали лучшую студентку

В пятницу, 25 января, в концертном зале областной филармонии в 10-й раз выбирали самых красивых и талантливых студенток калужского госуниверситета.

Видимо, хорошо зная традиции конкурса «Мисс КГУ», зрители занимали свои места весьма неспешно, но задержку решено было провести по сокращённой программе, уложившись в 20 минут вместо классических 30. Возможно, в этом сыграло роль рекордно низкое число участниц - на этот раз за титул соревновались всего 8 девушек.

Чтобы жюри не запуталось, каждая участница выступала со своим номерком:

1 – Дарья Покорная, филфак.

2 – Надежда Орлова, иняз.

3 – Евгения Болтунова, институт истории и права.

4 – Анастасия Митина, институт социальных отношений.

5 – Аполлинария Гришина, физико-технический институт.

6 – Александра Бандюкова, институт психологии.

7 – Анна Мосина, институт естестввознания.

8 – Анастасия Петровичева, институт педагогики.

Пока заполнялся зал, претендентки готовились в гримёрных. Над одними трудились стилисты, другие ожидали очередь за небольшим перекусом: красота - дело энергозатратное.

Участница от филфака Дарья Покорная выглядела уверено и заявила, что не волнуется перед выходом, а подготовка, по её словам, заняла 2 месяца.

За кулисами тем временем заканчивались последние репетиции. Туда и сюда сновали девушки с платьями и туфлями в руках, разминались танцовщики, кто-то проверял реквизит. Все ждали сигнала к началу шоу.

Наконец, на сцену вышел ведущий и провёл ритуальный «разогрев» зала, представил членов жюри и зачитал бесконечный список спонсоров, партнёров и друзей проекта. Кстати, пресс-волл, у которого в перерыве фотографировались желающие, был настолько испещрён различными логотипами, что напоминал скорее Розеттский камень. Затем ведущий напомнил, что это не совсем конкурс красоты, а скорее соревнование талантов, в котором участвуют симпатичные стройные незамужние студентки. Далее была объявлена тема, на сей раз конкурс назывался «Академия искусств».

В своём первом дефиле девушки предстали в образах художниц, получившихся путём добавления к школьной форме кисти и берета.

В перерыве на сцену внесли конструкцию с вращающимся обручем, чтобы своё искусство смогла продемонстрировать артистка цирка Ирина Носова. Её эффектный акробатический номер под чувственный блюз был действительно хорош.

Следующий выход конкурсанток оказался в античном стиле. На сцене они появились в маленьких белых платьях, похожих на туники, а их движения отсылали к танцу сиртаки.

Несколько раз в перерывах выступали артисты танцевального ансамбля «Забава», время от времени ставя зал в тупик своей мрачновато-странной хореографией. Интересно, танцовщицы специально старались быть похожими на солистку Ic3peak?

Наконец, участницам предстояло продемонстрировать свои таланты. Представительница института психологии Саша Бандюкова прочитала сентиментальное стихотворение.

Студентка института педагогики Настя Петровичева выступила вместе с артистами ансамбля «Барыня» из 2-й музыкальной школы, которую когда-то закончила и сама.

Номер участницы от физтеха Аполлинарии Гришиной сначала немало озадачил и показался постмодернисткой шуткой. На сцене началось некое дефиле в дефиле, появились стилисты и было совершенно непонятно, что вообще происходит. Ясность внёс ведущий, объявив, что Поля сама сделала причёски всем вышедшим в её номере девушкам.

Будущий врач Анна Мосина сыграла фортепианную пьесу.

А вот представительница иняза Надежда Орлова вывела на сцену музыкантов и спела песню Би2 и Чичериной «Мой рок-н-ролл». Во время её выступления на экране за спиной из ниоткуда в никуда вдоль забора по снегу бежала собака.

Спеть решила и Дарья Покорная, причём собственную песню. При этом Даша попутно продемонстрировала и свои таланты в каллиграфии. Кстати, у филфака была, пожалуй, самая сильная поддержка из зала. Каждое появление Дарьи встречалось одобрительными криками из зала, а на плакатах обыгрывалась её фамилия.

Отличную поддержку отметила и студентка института социальных отношений Настя Митина:

- Когда ты выходишь на сцену и видишь, как за тебя болеют, эмоции начинают бурлить! Поддержать меня пришла почти вся семья, мой молодой человек, мои друзья и конечно же родной институт.

Настя тоже выступила с песней, но не одна, а в дуэте.

Завершила конкурс талантов представительница истфака Евгения Болтунова, разбавив песенную часть немного провокационным танцем.

Третий общий выход был в образах задорных барабанщиц.

В перерыве желающие могли проголосовать за свою фаворитку в номинации зрительских симпатий.

После антракта на сцену вышли победительницы предыдущих конкурсов. Зрителей ещё какое-то время изматывали ожиданием, а затем участницы наконец-то выстроились в шеренгу в ожидании результатов. Конечно, перед этим их щедро одарили спонсоры и тут было практически всё, что нужно девушке - от косметики до бургеров.

Кстати, ректор КГУ Максим Казак на сей раз не почтил конкурс своим присутствием, направив вместо себя первого проректора Владимира Королёва.

Первой назвали победительницу несколько странной номинации «Мисс медицина», которой предсказуемо стала Анна Мосина. Её же провозгласили и «Мисс творчество», а ведь до этого Аня скромно уверяла, что главное не победа, а участие.

«Мисс фитнесс» стала Аполлинария Гришина, «Мисс фото» - Евгения Болтунова, «Мисс стиль» - Надежда Орлова.

Александра Бандюкова стала «Мисс очарование», её же выбрали и второй вице-мисс КГУ.

Анастасию Митину признали «Мисс улыбка» и вручили несколько двусмысленный приз - сертификат на эстетические процедуры. Звание первой вице-мисс также досталось Насте.

А Дарье Покорной удалось выбить супер комбо - стать Мисс зрительских симпатий и Мисс КГУ. Её группа поддержки была в полном восторге, и по окончанию конкурса многие рванули за кулисы поздравлять девчонок.