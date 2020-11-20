Фотонастроение: в одночасье на Калугу свалилась зима

Запомните эти числа: 20 11 2020. В этот день трех двадцаток, разделенных двумя солдатиками, на Калугу свалилась зима.

Свалилась по-русски щедро и доброжелательно, мягко припорошив суровый холодный лед вчерашнего дождя по-настоящему первым снегом.

Ну правда, разве можно назвать снегом ту белую чахлую полуморось, что то ли падала, то ли капала, в начале месяца? Так, баловство и никакого удовольствия. Первым тот снег был чисто номинально. Понарошку и не считается.

То ли дело сегодня, когда зима, что называется, ухнула. Жахнула по нам своей белизной и в воздухе сразу запахло Новым годом. Категорически и бескомпромиссно.

Да что тут говорить, лучше смотрите.

На Театральной площади развернулась эпическая битва.

Снег обновил театралке наряд.

Елка, уже успевшая посиять в тестовом режиме, готова ко встрече Нового года.

Коровки в овечьей шкуре.

Первый, кто скажет, что это фото не сойдет за сделанное в Новый год, пусть бросит камень в Деда Мороза. Что? Слабо? :)

Елочки во дворах прямо так и просятся, чтобы их нарядили.

Вроде бы тишь да гладь и только фонари выдают снег.

В собачьем скверике было так оживленно и бурно, что камера смартфона фокус ловила-ловила, да так и не поймала. Утомилась настолько, что даже прослезилась и пришлось платочек ей давать. Конечо, смартфоны не плачут, а фокус не ловится, потому что снег попал на объектив, но предыдущая версия вашим детям наверняка понравится больше. Попробуйте как-нибудь проверить и рассказать ее:)

Улица, фонарь, аптека.

Подсветка на Московской - просто шикардос.

И новогодние коньки наконец-то смотрятся естественно. Совсем не так неуместно, как еще позавчера.

Машинки в сугробиках.

И, конечно же, они! Калужане не подвели и налепили таки снеговичков.

Похоже, даже сотрудники Управления архитектуры Калуги поддались магии снега и начали лепить снеговичка. Но почему-то бросили. Спохватились что ли, что проекта нет и чертить-рисовать его пошли?

И я хочу. И буду. Потому что после шести не ем, а после девяти - запросто!

С первым снегом и наступающим Новым годом, Калуга!