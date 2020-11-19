В Калуге зажгли гирлянды первой новогодней елки

На минувших выходных в Калуге начали монтировать две главные новогодние елки города – на Старом Торге и Театральной площади.

К вечеру 18 ноября елку на Театральной площади уже частично украсили шарами. Повесили на нее и светящиеся гирлянды. Около 22:00 рабочие их включили.

Однако каждый вечер елка пока не будет гореть. 18 ноября было пробное включение.

Как рассказал KP40 19 ноября председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН, сейчас продолжаются монтажные работы. По предварительным данным, иллюминацию в городе включат к 12 декабря.

Елка на Театральной площади в Калуге утром 19 ноября 2020 года.

Ранее, напомним, калужские чиновники сообщили, будут ли у нас в городе отменять праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

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