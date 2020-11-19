$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Праздники

В Калуге зажгли гирлянды первой новогодней елки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 12:53 2 376
В Калуге зажгли гирлянды первой новогодней елки

На минувших выходных в Калуге начали монтировать две главные новогодние елки города – на Старом Торге и Театральной площади.

К вечеру 18 ноября елку на Театральной площади уже частично украсили шарами. Повесили на нее и светящиеся гирлянды. Около 22:00 рабочие их включили.

Однако каждый вечер елка пока не будет гореть. 18 ноября было пробное включение.

Как рассказал KP40 19 ноября председатель комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН, сейчас продолжаются монтажные работы. По предварительным данным, иллюминацию в городе включат к 12 декабря.

Елка Калуга Театральная площадь

Елка на Театральной площади в Калуге утром 19 ноября 2020 года.

Елка на Театральной площади в Калуге утром 19 ноября 2020 года.

Ранее, напомним, калужские чиновники сообщили, будут ли у нас в городе отменять праздничные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Тем временем

Мы запустили новогодний конкурс, к победителю которого в гости придет Дед Мороз. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 12:53 2 376
Тэги: праздник новый год сергей возилкин
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Получение кредита на свадьбу
Коррекция зрения по современным технологиям
Эпоксидные смолы: виды, характеристики, особенности применения

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru