Чиновники Калуги придумали план «Б» на случай вспышки COVID-19 в Новый год, но не говорят какой

- Заболеваемость коронавирусом растет, а вы тут новогодние столицы устраиваете, со всей страны толпы народа в Калугу сгоняете, - такова позиция ряда наших читателей и других калужан, которую они в последнее время все чаще высказывают на нашем сайте и в соцсетях. И, судя по всему, городские чиновники их услышали и решили так-дать ответ. Каким он вышел – судите сами.

В среду, 18 ноября, прошел брифинг, посвященный предстоящим мероприятиям проекта «Калуга – Новогодняя столица России». Чиновники рассказали обо всех самых значимых событиях, которые смогут посетить жители нашей области и гости региона, ответив в том числе и на их главные коронавирусные опасения.

Первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков пояснил, что организаторы проекта сейчас действуют по плану «А». По рекомендациям Роспотребнадзора и регионального оперативного штаба, все мероприятия будут проведены на улице. Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то в действие вступит план «Б». Пока, правда, о нем организаторы говорить не хотят.

Напомним, что проект «Калуга – Новогодняя столица России» пройдет в нашем городе с 12 декабря по 9 января.

Все понимают, что гостей из Москвы в эти дни будет много. Ведь в столице праздничные новогодние гуляния отменены. Журналисты логично поинтересовались, чем же тогда будет удивлять москвичей зимняя Калуга?

- Жители столицы видели многое, - подчеркнула начальник управления культуры города Калуги Яна Васина. - Мы вряд ли чем-то сможем их удивить в плане организованных мероприятий или украшений городских объектов и улиц. Как мне кажется, мы должны создать вокруг праздника доброжелательную атмосферу и показать искреннее калужское радушие. Это самое главное. Тогда все собравшиеся будут довольны. Конечно, мы провели очень серьезную работу над праздничной программой. Любой человек сможет найти интересное для себя мероприятие. Культурные и гастрономические события мы дополним спортивными активностями.

Напомним, старт проекта «Калуга – новогодняя столица-2021» назначен на 12 декабря. В дальнейшем до конца праздников каждый выходной городские локации будут заполнены всевозможными активностями.

По предварительным оценкам, для приема гостей готово 6000 номеров в гостиницах нашего города.

Особая история – украшение новогодней Калуги. Первым новогоднее убранство получит дамба Яченского водохранилища. Встречать гостей города будет большая брендованная снежинка. Такая же появится и на смотровой площадке городского парка. По всему городу будут созданы локации, связанные с Новым годом. Так, в сквере имени Воронина появится «кукурузник». За масштабированным силуэтом самолета «АН-2» будет стоять большой снеговик.

Проект «Калуга – Новогодняя столица России» призван помочь малому бизнесу заработать на сувенирной продукции. В ближайшие дни чиновники пообещали выложить в общий доступ брендбук, который совершенно бесплатно калужские предприниматели смогут использовать при изготовлении сувениров.

Наконец, на калужских улицах появятся волонтеры. Они будут помогать жителям и гостям региона ориентироваться в массе запланированных мероприятий. Всего задействуют 500 волонтеров. Для всех закуплены комплекты брендированной одежды.

С афишей праздника, напомним, можно ознакомиться на нашем сайте здесь.

Уважаемые читатели, а что вы ждете от проекта «Калуга – Новогодняя столица России»? Оставляйте ваши мнения в комментариях.