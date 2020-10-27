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В Калуге опубликована полная афиша новогодних праздников

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.10.2020 11:39 8 1665
В Калуге опубликована полная афиша новогодних праздников

Как мы уже рассказывали, предстоящей зимой Калуга станет новогодней столицей России.

Этот проект реализуется федеральным министерством культуры с 2013 года. Ранее столицами Нового года были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Агентство по развитию туризма Калужской области опубликовало предварительную афишу новогодних праздников.

Программа новогодних мероприятий в Калуге рассчитана почти на месяц – с 12 декабря по 9 января.

Определены 8 площадок, где будет организован главный зимний праздник:

  • площадь Старый Торг
  • концертная площадка "Гостиный двор"
  • Центральный парк культуры и отдыха
  • Театральная площадь
  •  Театральная улица
  • Новый парк на улице Марата
  • площадка у Государственного музея истории космонавтики и Инновационного культурного центра
  • Набережная Яченского водохранилища

Программа праздника «Новогодняя столица России - 2021»

О+

12 декабря

  • 12.00 - Открытие Всероссийской ярмарки народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул.Кирова, 31)
  • 12.00 - Открытие визит-центров новогодней столицы (Визит-центр ТИЦ «Калужский край» на ул. Ленина 124,
  • информационная точка ТИЦ «Калужский край» на Театральной площади, точка в Инновационном культурном центре на ул. Октябрьской, 17а)
  • 12.00 - Ярмарка «Рождество на Старом торге» у Дома бизнеса (ул. Театральная, 38) - работает до 9 января.
  • 12.00 - Открытие новогодней ярмарки на Театральной улице (пешеходная часть)
  • 16.00 - Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек (от площади Победы до площади Старый торг)
  • 16.30 - Театрализованное открытие Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России» (площадь Старый торг)

13 декабря

  • 12.00 - Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул. Кирова, 31)
  • 12.00 - Работа визит-центров новогодней столицы
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» - Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00 - Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза - Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-20.00 - Открытие новогодней елки в городском парке. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

19 декабря

  • 09.00 - Физкультурное мероприятие по рыболовному спорту. Яченское водохранилище
  • 12.00 - Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Московская площадь, площадь Маяковского
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Работа Резиденции Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи - Городской парк культуры и отдыха
  • 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на Театральной улице (пешеходная часть)

20 декабря

  • 12.00 - Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Правобережье, сквер Матери
  • 16.00 - Праздничный парад Дедов Морозов Калужской области «ДедМорозиЯ». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на Театральной улице (пешеходная часть)

25 декабря

  • 12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата.
  • 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана - Новый городской парк на улице Марата.

26 декабря

  • 12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата.
  • 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть)
  • 16.00 - Новогодний концерт «Новогодние узоры». Театральная площадь
  • 17.00 - Новогоднее представление «Чудеса под Новый год» - Театральная площадь
  • 18.00 - Представление артистов Театра юного зрителя «Калуга – новогодняя планета» - Театральная площадь
  • 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь

27 декабря

  • 12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата
  • 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть)
  • 16.00 - Открытие гастрономического фестиваля «Калужский каравай». Театральная площадь
  • 17.00 - Концертно-театрализованное представление «Новогодний квест». Театральная площадь
  • 18.00 - Творческий проект Калужского областного драматического театра «Театрализованный карнавал». Театральная площадь
  • 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь

31 декабря

  • 12.00-15.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 18.00 - Концертно-театрализованная программа «Забавы у Новогодней ёлки». Театральная площадь
  • 18.00 - Концертно-театрализованное представление «Новый год в Новогодней столице». Площадь Старый торг
  • 23.55 - Развлекательная программа «Новогодняя ночь в Новогодней столице». Площадь Старый торг

1 января

  • 10.00 - Легкоатлетический новогодний забег. Набережная Яченского водохранилища
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00 - Открытие фестиваля горячих напитков «Калужская чарочка». Театральная площадь
  • 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

2 января

  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»   
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 14.00 - Городской конкурс на лучшее изготовление зимних транспортных средств «Чудо-сани – 2021». Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-19.00 - Творческий проект «Танцуй, Новогодняя Калуга!» с участием лучших хореографический коллективов города. Театральная площадь
  • 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь
  • 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

3 января

  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 12.00 - Спортивные мероприятия в городском парке. Квест-путешествие по станциям к сказочным героям «Зимнее волшебство». Городской парк культуры и отдыха
  • 14.00 - Городской конкурс-парад новогодних костюмов «Снеговик Снеговиков». Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха   
  • 17.00-20.00 - Городской конкурс диджеев «Sound Mix». Новогодняя дискотека. Театральная площадь
  • 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

4 января

  • 12.00 - Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодний экстрим». Сквер Волкова
  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»   
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 12.00 - Спортивно-развлекательная программа «Путешествие в Новогоднюю столицу «Спортландия». Театральная площадь
  • 17.00-20.00 - Открытие Зимнего фестиваля уличных театров. Театральная площадь
  • 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

5 января

  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»   
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 12.00 - Кубок Новогодней столицы по силовому многоборью. Театральная площадь
  • 17.00-20.00 - Зимний фестиваль уличных театров. Театральная площадь
  • 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

6 января

  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 12.00 - Кубок Новогодней столицы по функциональному многоборью среди женщин. Городской парк культуры и отдыха   
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 17.00-20.00 - Зимний фестиваль уличных театров. Театральная площадь

7 января

  • 12.00 - Праздничное мероприятие «Спортивное рождество». Спортивная площадка на площади Маяковского
  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-18.00 - Калужские Рождественские встречи. Театральная площадь
  • 18.00 - Творческий проект Театра юного зрителя «Калуга Рождественская в веках». Театральная площадь
  • 17.00 - Новогодний сказочный квест «Пряничные истории». Улица Театральная
  • 17.00-20.00 - Открытие Фестиваля театра, света и огня. Площадь Старый торг

8 января

  • 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»
  • 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 16.00-20.00 - Фестиваль «Созвездие. Наш Новогодний городок». Театральная площадь
  • 17.00-20.00 - Фестиваль театра, света и огня. Площадь Старый торг

9 января

  • 12.00-15.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха
  • 17.00 - Закрытие всероссийского проекта «Калуга – новогодняя столица России» и передача символа проекта следующему субъекту РФ. Площадь Старый торг
  • 18.00-20.00 - Закрытие фестиваля театра, света и огня. Площадь Старый торг

Дополнительная культурная программа в новогодние дни:

  • 10 декабря – 15 января - #НовыйГодКалугаКосмос Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции заслуженного артиста РФ И.С.Угольникова. Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
  • 12 декабря - Фестиваль современной культуры «Плюс-минус ниже нуля». Инновационный культурный центр
  • 12 декабря - Премьера новогодней концертной программы эстрадно-джазового оркестра ИКЦ. Инновационный культурный центр
  • 12 декабря - 9 января - Творческий проект «Параскева – покровительница калужских мастеров» в Калужском Доме мастеров
  • 12 декабря – 9 января - Галерея снежных фигур. Площадка перед Калужским музеем изобразительных искусств
  • 12 декабря – 9 января - Новогодние кино-утренники. Показ фильмов-сказок и мультфильмов о зиме. Калужский музей изобразительных искусств
  • 12 декабря – 9 января - Выставка ледяных фигур во дворике краеведческого музея. Улица Пушкина, 14
  • 12 декабря – 9 января - Выставка «Новогодние украшения и подарки». Усадьба Золотаревых
  • 12 декабря – 9 января - Дача Деда Мороза. Музей-заповедник «Полотняный завод»
  • 12 декабря – 9 января - Программа Горнолыжного комплекса «Квань»: Сноутаг (26 декабря). Неолимпийские игры. Костюмированный спуск Дедов Морозов на лыжах и сноубордах. Самый высокий снеговик в России
  • 12 декабря – 9 января - Резиденция Снежной королевы: семейный развлекательный тимбилдинг, народные гуляния, мастер-классы и конкурсы, катание на тюбингах и коньках, интерактивные анимационные программы и спектакли. Отель «Амбассадор Калуга»
  • 15 декабря - «Венский новогодний концерт» Калужского молодежного симфонического оркестра им. С.Т. Рихтера. Концертный зал Калужской областной филармонии
  • 15 декабря - Церемония награждения победителей I Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
  • 15-30 декабря - Цикл музейных праздников «Новогодняя елка в Доме Гончаровых». Музей-заповедник «Полотняный завод»
  • 15-30 декабря - Новогоднее представление "Космические спасатели". Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
  • 18 и 19 декабря - Пластический спектакль – сказка «The Snow Queen». Инновационный культурный центр
  • 19-20 декабря - Новогодний «Театр вещей». Калужский дом музыки
  • 19 и 21 декабря - Концерт «Рождественские истории с органом». Калужский дом музыки
  • 20 декабря, 9 января - Детский новогодний бал «Зимний вальс». Калужский дом музыки
  • 20 декабря - 10 января - Показ новогодних утренников и спектакля «Волшебное кольцо» в Калужском ТЮЗе, 45-я юбилейная областная выставка детского творчества, посвящённая Рождеству Христову «Христос рождается, славите!»
  • 22 декабря – 10 января - Утренники и спектакли для детей «Фейерверк любимых сказок» и Театрализованные детские дискотеки «У новогодней елки» в Калужском театре кукол
  • 22-30 декабря, 2-9 января - Цикл музейных праздников "Новогодняя сказка в старинной усадьбе". Усадьба Золотаревых
  • 25-26 декабря, 2 января - Спектакль для детей «Снежная королева». Калужский дом музыки
  • 25-27 декабря - Детский новогодний спектакль «Маугли». Инновационный культурный центр
  • 26 декабря – 8 января - Показ новогодней сказки «Емеля» в Калужском областном драматическом театре
  • 26 и 29 декабря, 4 и 5 января - Новогоднее космическое приключение, или что такое Новый год. Калужская областная филармония
  • 27 декабря - Концертная программа «Новый год со звездами» с участием симфонического оркестра

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.10.2020 11:39 8 1665
Тэги: праздник новый год новогодняя столица россии
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