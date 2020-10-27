В Калуге опубликована полная афиша новогодних праздников

Как мы уже рассказывали, предстоящей зимой Калуга станет новогодней столицей России.

Этот проект реализуется федеральным министерством культуры с 2013 года. Ранее столицами Нового года были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула и Рязань. Агентство по развитию туризма Калужской области опубликовало предварительную афишу новогодних праздников.

Программа новогодних мероприятий в Калуге рассчитана почти на месяц – с 12 декабря по 9 января.

Определены 8 площадок, где будет организован главный зимний праздник:

площадь Старый Торг

концертная площадка "Гостиный двор"

Центральный парк культуры и отдыха

Театральная площадь

Театральная улица

Новый парк на улице Марата

площадка у Государственного музея истории космонавтики и Инновационного культурного центра

Набережная Яченского водохранилища

Программа праздника «Новогодняя столица России - 2021»

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12 декабря

12.00 - Открытие Всероссийской ярмарки народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул.Кирова, 31)

- Открытие Всероссийской ярмарки народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул.Кирова, 31) 12.00 - Открытие визит-центров новогодней столицы (Визит-центр ТИЦ «Калужский край» на ул. Ленина 124,

- Открытие визит-центров новогодней столицы (Визит-центр ТИЦ «Калужский край» на ул. Ленина 124, информационная точка ТИЦ «Калужский край» на Театральной площади, точка в Инновационном культурном центре на ул. Октябрьской, 17а)

12.00 - Ярмарка «Рождество на Старом торге» у Дома бизнеса (ул. Театральная, 38) - работает до 9 января.

- Ярмарка «Рождество на Старом торге» у Дома бизнеса (ул. Театральная, 38) - работает до 9 января. 12.00 - Открытие новогодней ярмарки на Театральной улице (пешеходная часть)

- Открытие новогодней ярмарки на Театральной улице (пешеходная часть) 16.00 - Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек (от площади Победы до площади Старый торг)

- Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек (от площади Победы до площади Старый торг) 16.30 - Театрализованное открытие Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя столица России» (площадь Старый торг)

13 декабря

12.00 - Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул. Кирова, 31)

- Всероссийская ярмарка народных промыслов и ремесел у кинотеатра «Центральный» (ул. Кирова, 31) 12.00 - Работа визит-центров новогодней столицы

- Работа визит-центров новогодней столицы 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» - Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп» - Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00 - Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза - Городской парк культуры и отдыха

- Открытие Резиденции Калужского Деда Мороза - Городской парк культуры и отдыха 16.00-20.00 - Открытие новогодней елки в городском парке. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

19 декабря

09.00 - Физкультурное мероприятие по рыболовному спорту. Яченское водохранилище

- Физкультурное мероприятие по рыболовному спорту. Яченское водохранилище 12.00 - Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Московская площадь, площадь Маяковского

- Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Московская площадь, площадь Маяковского 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Работа Резиденции Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи - Городской парк культуры и отдыха

- Работа Резиденции Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи - Городской парк культуры и отдыха 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на Театральной улице (пешеходная часть)

20 декабря

12.00 - Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Правобережье, сквер Матери

- Фестиваль Новогодних ёлок «Новый год с доставкой на дом» - Правобережье, сквер Матери 16.00 - Праздничный парад Дедов Морозов Калужской области «ДедМорозиЯ». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Праздничный парад Дедов Морозов Калужской области «ДедМорозиЯ». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на Театральной улице (пешеходная часть)

25 декабря

12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата.

- Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата. 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана - Новый городской парк на улице Марата.

26 декабря

12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата.

- Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата. 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата

- Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть)

- Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть) 16.00 - Новогодний концерт «Новогодние узоры». Театральная площадь

- Новогодний концерт «Новогодние узоры». Театральная площадь 17.00 - Новогоднее представление «Чудеса под Новый год» - Театральная площадь

- Новогоднее представление «Чудеса под Новый год» - Театральная площадь 18.00 - Представление артистов Театра юного зрителя «Калуга – новогодняя планета» - Театральная площадь

- Представление артистов Театра юного зрителя «Калуга – новогодняя планета» - Театральная площадь 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь

27 декабря

12.00-20.00 - Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата

- Большое арктическое шоу «Легенды севера». Новый городской парк на улице Марата 20.00 - Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата

- Огненно-пиротехническое шоу Шамана. Новый городской парк на улице Марата 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 18.00 - Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть)

- Творческий проект Калужского театра кукол «Вот такая новогодняя столица!» на улице Театральной (пешеходная часть) 16.00 - Открытие гастрономического фестиваля «Калужский каравай». Театральная площадь

- Открытие гастрономического фестиваля «Калужский каравай». Театральная площадь 17.00 - Концертно-театрализованное представление «Новогодний квест». Театральная площадь

- Концертно-театрализованное представление «Новогодний квест». Театральная площадь 18.00 - Творческий проект Калужского областного драматического театра «Театрализованный карнавал». Театральная площадь

- Творческий проект Калужского областного драматического театра «Театрализованный карнавал». Театральная площадь 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь

31 декабря

12.00-15.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 18.00 - Концертно-театрализованная программа «Забавы у Новогодней ёлки». Театральная площадь

- Концертно-театрализованная программа «Забавы у Новогодней ёлки». Театральная площадь 18.00 - Концертно-театрализованное представление «Новый год в Новогодней столице». Площадь Старый торг

- Концертно-театрализованное представление «Новый год в Новогодней столице». Площадь Старый торг 23.55 - Развлекательная программа «Новогодняя ночь в Новогодней столице». Площадь Старый торг

1 января

10.00 - Легкоатлетический новогодний забег. Набережная Яченского водохранилища

- Легкоатлетический новогодний забег. Набережная Яченского водохранилища 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 16.00 - Открытие фестиваля горячих напитков «Калужская чарочка». Театральная площадь

- Открытие фестиваля горячих напитков «Калужская чарочка». Театральная площадь 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

2 января

12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 14.00 - Городской конкурс на лучшее изготовление зимних транспортных средств «Чудо-сани – 2021». Городской парк культуры и отдыха

- Городской конкурс на лучшее изготовление зимних транспортных средств «Чудо-сани – 2021». Городской парк культуры и отдыха 16.00-19.00 - Творческий проект «Танцуй, Новогодняя Калуга!» с участием лучших хореографический коллективов города. Театральная площадь

- Творческий проект «Танцуй, Новогодняя Калуга!» с участием лучших хореографический коллективов города. Театральная площадь 19.00 - Новогодняя дискотека. Театральная площадь

- Новогодняя дискотека. Театральная площадь 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

3 января

12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 12.00 - Спортивные мероприятия в городском парке. Квест-путешествие по станциям к сказочным героям «Зимнее волшебство». Городской парк культуры и отдыха

- Спортивные мероприятия в городском парке. Квест-путешествие по станциям к сказочным героям «Зимнее волшебство». Городской парк культуры и отдыха 14.00 - Городской конкурс-парад новогодних костюмов «Снеговик Снеговиков». Городской парк культуры и отдыха

- Городской конкурс-парад новогодних костюмов «Снеговик Снеговиков». Городской парк культуры и отдыха 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 17.00-20.00 - Городской конкурс диджеев «Sound Mix». Новогодняя дискотека. Театральная площадь

- Городской конкурс диджеев «Sound Mix». Новогодняя дискотека. Театральная площадь 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

4 января

12.00 - Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодний экстрим». Сквер Волкова

- Спортивно-развлекательное мероприятие «Новогодний экстрим». Сквер Волкова 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 12.00 - Спортивно-развлекательная программа «Путешествие в Новогоднюю столицу «Спортландия». Театральная площадь

- Спортивно-развлекательная программа «Путешествие в Новогоднюю столицу «Спортландия». Театральная площадь 17.00-20.00 - Открытие Зимнего фестиваля уличных театров. Театральная площадь

- Открытие Зимнего фестиваля уличных театров. Театральная площадь 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

5 января

12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 12.00 - Кубок Новогодней столицы по силовому многоборью. Театральная площадь

- Кубок Новогодней столицы по силовому многоборью. Театральная площадь 17.00-20.00 - Зимний фестиваль уличных театров. Театральная площадь

- Зимний фестиваль уличных театров. Театральная площадь 16.00 - Творческий проект «Путешествие в Новый год». Улица Театральная (пешеходная часть)

6 января

12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 12.00 - Кубок Новогодней столицы по функциональному многоборью среди женщин. Городской парк культуры и отдыха

- Кубок Новогодней столицы по функциональному многоборью среди женщин. Городской парк культуры и отдыха 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 17.00-20.00 - Зимний фестиваль уличных театров. Театральная площадь

7 января

12.00 - Праздничное мероприятие «Спортивное рождество». Спортивная площадка на площади Маяковского

- Праздничное мероприятие «Спортивное рождество». Спортивная площадка на площади Маяковского 12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 16.00-18.00 - Калужские Рождественские встречи. Театральная площадь

- Калужские Рождественские встречи. Театральная площадь 18.00 - Творческий проект Театра юного зрителя «Калуга Рождественская в веках». Театральная площадь

- Творческий проект Театра юного зрителя «Калуга Рождественская в веках». Театральная площадь 17.00 - Новогодний сказочный квест «Пряничные истории». Улица Театральная

- Новогодний сказочный квест «Пряничные истории». Улица Театральная 17.00-20.00 - Открытие Фестиваля театра, света и огня. Площадь Старый торг

8 января

12.00 - Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Развлекательно-игровая программа для детей и взрослых «Новый год шагает по планетам». Концертная площадка «Гостиный двор» 14.00 - Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор»

- Концертно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Концертная площадка «Гостиный двор» 16.00-20.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 16.00-20.00 - Фестиваль «Созвездие. Наш Новогодний городок». Театральная площадь

- Фестиваль «Созвездие. Наш Новогодний городок». Театральная площадь 17.00-20.00 - Фестиваль театра, света и огня. Площадь Старый торг

9 января

12.00-15.00 - Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха

- Резиденция Калужского Деда Мороза. Развлекательные мероприятия для всей семьи. Городской парк культуры и отдыха 17.00 - Закрытие всероссийского проекта «Калуга – новогодняя столица России» и передача символа проекта следующему субъекту РФ. Площадь Старый торг

- Закрытие всероссийского проекта «Калуга – новогодняя столица России» и передача символа проекта следующему субъекту РФ. Площадь Старый торг 18.00-20.00 - Закрытие фестиваля театра, света и огня. Площадь Старый торг

Дополнительная культурная программа в новогодние дни: