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В Калуге начали устанавливать две главные новогодние елки города

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 16.11.2020 09:36 0 439
В Калуге начали устанавливать две главные новогодние елки города

В воскресенье, 15 ноября, в Калуге на площади Старый Торг и на Театральной площади начали устанавливать новогодние елки.

Главная елка города вновь разместится у края парковки перед зданием областной администрации. Конус уже выставлен. Вскоре на нем закрепят ветки.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша

Пока для елки выделили маленький участок парковки.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша

Вид от сквера Ленина.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша

Главная елка Калуги будет собрана уже в ноябре.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша Театральная площадь

На Театральной площади елку сместили немного в сторону от центрального прохода.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша Театральная площадь

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша Театральная площадь

Бетонные плиты, которые не дают конструкции упасть.

Главная елка Калуги новогодняя столица 2021 афиша Театральная площадь

На Театральной площади елку немного сместили с привычного места. Теперь она не закрывает вид от улицы Кирова на театр.

Напомним, в 2019 году главная новогодняя ель Калуги впервые была установлена на площади Старый Торг – прямо на парковке перед зданием областной администрации. Ее смонтировали в середине декабря.

Для Театральной площади тогда закупили новую ель.

Всего перед Новым 2021 годом в Калуге установят 24 уличные елки. Полный список площадок мы публиковали здесь.

Тем временем

Новый памятник появится в начале декабря в Калуге. На Поле Свободы установят бюст Островского, который пролежал в земле более 30 лет. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 16.11.2020 09:36 0 439
Тэги: праздник новый год
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