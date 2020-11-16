В Калуге начали устанавливать две главные новогодние елки города

В воскресенье, 15 ноября, в Калуге на площади Старый Торг и на Театральной площади начали устанавливать новогодние елки.

Главная елка города вновь разместится у края парковки перед зданием областной администрации. Конус уже выставлен. Вскоре на нем закрепят ветки.

Пока для елки выделили маленький участок парковки.

Вид от сквера Ленина.

Главная елка Калуги будет собрана уже в ноябре.

На Театральной площади елку сместили немного в сторону от центрального прохода.

Бетонные плиты, которые не дают конструкции упасть.

На Театральной площади елку немного сместили с привычного места. Теперь она не закрывает вид от улицы Кирова на театр.

Напомним, в 2019 году главная новогодняя ель Калуги впервые была установлена на площади Старый Торг – прямо на парковке перед зданием областной администрации. Ее смонтировали в середине декабря.

Для Театральной площади тогда закупили новую ель.

Всего перед Новым 2021 годом в Калуге установят 24 уличные елки. Полный список площадок мы публиковали здесь.

Тем временем

Новый памятник появится в начале декабря в Калуге. На Поле Свободы установят бюст Островского, который пролежал в земле более 30 лет. Подробности.