В Калуге назвали места установки 24 новогодних елок

В декабре в Калуге планируется установить 24 новогодние елки.
Список площадок 11 ноября опубликовали организаторы праздников.
- Пл. Театральная,
- пл. Старый Торг,
- пл. Московская
- Гостиные ряды
- Канищевский СКДЦ
- м-н Байконур
- Сквер по ул. Аллейная,
- сквер Кубяка,
- сквер Матери,
- сквер Маяковского,
- сквер Болдина,
- сквер Середа,
- сквер Шахтеров,
- сквер Тайфун,
- сквер по ул. Гурьянова, д. 27 (ДК Силикатный),
- сквер Льва Толстого,
- сквер у Городского досугового центра,
- сквер Калуга-2,
- парк Губернский или сквер Краснопивцева,
- микрорайон Резвань,
- Колюпаново (около Колюпановского СКДЦ),
- микрорайон Куровской,
- общественная территория в районе МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д.17а),
- Центральный парк культуры и отдыха.
Напомним, в 2019 году главная новогодняя ель Калуги впервые была установлена на площади Старый Торг – прямо на парковке перед зданием областной администрации. Ее смонтировали в середине декабря.
Для Театральной площади тогда закупили новую ель.