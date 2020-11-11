В Калуге назвали места установки 24 новогодних елок

В декабре в Калуге планируется установить 24 новогодние елки.

Список площадок 11 ноября опубликовали организаторы праздников.

Пл. Театральная,

пл. Старый Торг,

пл. Московская

Гостиные ряды

Канищевский СКДЦ

м-н Байконур

Сквер по ул. Аллейная,

сквер Кубяка,

сквер Матери,

сквер Маяковского,

сквер Болдина,

сквер Середа,

сквер Шахтеров,

сквер Тайфун,

сквер по ул. Гурьянова, д. 27 (ДК Силикатный),

сквер Льва Толстого,

сквер у Городского досугового центра,

сквер Калуга-2,

парк Губернский или сквер Краснопивцева,

микрорайон Резвань,

Колюпаново (около Колюпановского СКДЦ),

микрорайон Куровской,

общественная территория в районе МБОУ «СОШ № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д.17а),

Центральный парк культуры и отдыха.

Напомним, в 2019 году главная новогодняя ель Калуги впервые была установлена на площади Старый Торг – прямо на парковке перед зданием областной администрации. Ее смонтировали в середине декабря.

Для Театральной площади тогда закупили новую ель.