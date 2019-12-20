Новую ёлку собирают на Театральной площади

Как мы уже рассказывали, до конца недели в Калуге планируется установить новую искусственную ёлку на Театральной площади. Ту конструкцию, которая использовалась предыдущие несколько лет, не смогли уберечь, она проржавела.
Днём в пятницу уже был готов каркас «зелёной красавицы». Монтажники начинали закреплять ветки.
Конструкция на Театральной площади обошлась бюджету в 2 млн. 240 тыс. рублей.
Открытие ёлки возле театра состоится 31 декабря в 18:00. В это время там пройдёт интерактивная программа «Забавы у новогодней ёлки». Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.
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