Новую ёлку собирают на Театральной площади

Как мы уже рассказывали, до конца недели в Калуге планируется установить новую искусственную ёлку на Театральной площади. Ту конструкцию, которая использовалась предыдущие несколько лет, не смогли уберечь, она проржавела.

Днём в пятницу уже был готов каркас «зелёной красавицы». Монтажники начинали закреплять ветки.

Конструкция на Театральной площади обошлась бюджету в 2 млн. 240 тыс. рублей.

Открытие ёлки возле театра состоится 31 декабря в 18:00. В это время там пройдёт интерактивная программа «Забавы у новогодней ёлки». Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.