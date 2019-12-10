К Новому году окраины Калуги нарядят старыми украшениями

На городской планёрке в понедельник, 9 декабря, городские чиновники рассказали, какие праздничные мероприятия состоятся в Калуге накануне Нового года и на зимних каникулах. Подробный перечень опубликован здесь.

Отметим, что торжества по случаю открытия главной ёлки Калуги, которые в этом году пройдут на площади Старый Торг, начнутся в 18:00. В это же время на Театральной площади пройдёт интерактивная программа «Забавы у новогодней ёлки».

Новогодней дискотеки, которая традиционно проходила в ночь на 1 января, в этом году не будет.

- Это связано, в первую очередь, с тем, чтобы открыть движение транспорта после завершения торжеств по случаю открытия главной городской ёлки, - пояснила kp40 начальник Управления культуры Калуги Яна ВАСИНА.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ со своей стороны озвучил два пожелания. Первое – чтобы как можно больше мероприятий проходило на открытом воздухе.

- У нас есть Театральная улица и Театральная площадь, - сказал, в частности, градоначальник. – Прошу уделить им внимание, учитывая, что торжественную часть мы переносим на Старый Торг. Нужно, чтобы активности на Театральной площади сохранялись и в новогоднюю ночь, и в период праздников.

Кроме того, Разумовский попросил активнее задействовать в процессе создания праздничной атмосферы в городе систему звукоусиления, которой оборудованы центральные улицы Калуги.

- Я предлагаю сделать это, например, с 20 декабря. Чтобы новогодние композиции звучали и днём, и в вечернее время.

Городской голова поинтересовался также у коллег, будут ли украшены микрорайоны, расположенные на окраинах Калуги. Обычно там праздничная атмосфера почти не ощущается.

- В центре города всё красиво. А как будет украшена не центральная часть? Что планируется? – спросил Разумовский.

Оказалось, что дополнительно покупать украшения, которыми можно было бы нарядить окраины, не планируется. Управление горхозяйства обойдётся старыми конструкциями.

- До сих пор у нас параллельно с украшением города проводится ревизия существующих украшений, которые применялись в предыдущие годы, - ответил и.о. начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Мы надеемся, что что-то подремонтируем, что-то подправим, и нам совместно с депутатами по округам удастся украсить отдалённые микрорайоны города.

Игорь Бугаенко добавил, что ёлку на Старом торге смонтируют до конца этой недели. В ближайшие дни начнётся монтаж искусственной ели на Театральной площади. Торги на её поставку состоялись сегодня. Снижение стартовой цены было небольшим: с 2 млн. 699 тыс. до 2 млн. 240 тыс. рублей.

Согласно документам, ёлку на Театральной подрядчик должен установить в течение четырёх дней после подписания с ним контракта.