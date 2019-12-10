Опубликована полная новогодняя афиша Калуги

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Новый год? Пишите в комментариях!

«Новогодние каникулы в парке» (Центральный парк культуры и отдыха)

Открытие городской новогодней ёлки «Праздник к нам приходит» (площадь Маяковского)

Городская праздничная акция «Прибытие Деда Мороза и Снегурочки в Калугу» (площадь Старый Торг - центральные улицы города Калуги - пер. Григоров, д. 9)

Вечером в понедельник, 9 декабря, появилась полная афиша новогодних праздников в Калуге. Список мероприятий опубликовало управление культуры города.

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