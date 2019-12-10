Опубликована полная новогодняя афиша Калуги

Вечером в понедельник, 9 декабря, появилась полная афиша новогодних праздников в Калуге. Список мероприятий опубликовало управление культуры города.
19 декабря - 08 января
Городской фестиваль «Новогодний базар» (ул. Театральная, пешеходная часть)
21 декабря 11:00
Городская праздничная акция «Прибытие Деда Мороза и Снегурочки в Калугу» (площадь Старый Торг - центральные улицы города Калуги - пер. Григоров, д. 9)
21 декабря 12:00
Театрализованное открытие резиденции Калужского Деда Мороза («Дом мастеров», пер. Григоров, д. 9)
21 декабря 17:00
Открытие городской новогодней ёлки «Праздник к нам приходит» (площадь Маяковского)
22 декабря 12:00
Праздничная программа «Весёлое новогодье!» (Центральный парк культуры и отдыха)
22 декабря 17:00
Открытие городской новогодней ёлки «Здравствуй, Новый год!» (Московская площадь)
31 декабря 18:00
Новогодняя акция «Забавы у новогодней ёлки» (Театральная площадь)
31 декабря 18:00
Открытие Главной городской новогодней ёлки «С Новым годом, Калуга!» (площадь Старый Торг)
31 декабря 18:30
Праздничный фейерверк (площадь Старый Торг)
«Новогодние каникулы в парке» (Центральный парк культуры и отдыха)
2 января 12:00
Городской конкурс новогодних костюмов «Мышиный карнавал»
3 января 12:00
Городской культурно-спортивный праздник «Снежные старты»
4 января 12:00
Новогодняя развлекательная программа «Снежных дел мастера»
5 января 12:00
Новогодняя развлекательная программа «Тает лёд»
6 января 12:00
Праздничное гулянье «Накануне Рождества»
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