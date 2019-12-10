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Опубликована полная новогодняя афиша Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2019 11:56 1 981
Опубликована полная новогодняя афиша Калуги

Вечером в понедельник, 9 декабря, появилась полная афиша новогодних праздников в Калуге. Список мероприятий опубликовало управление культуры города.

19 декабря - 08 января

Городской фестиваль «Новогодний базар» (ул. Театральная, пешеходная часть)

21 декабря 11:00

Городская праздничная акция «Прибытие Деда Мороза и Снегурочки в Калугу» (площадь Старый Торг - центральные улицы города Калуги - пер. Григоров, д. 9)

21 декабря 12:00

Театрализованное открытие резиденции Калужского Деда Мороза («Дом мастеров», пер. Григоров, д. 9)

21 декабря 17:00

Открытие городской новогодней ёлки «Праздник к нам приходит» (площадь Маяковского)

22 декабря 12:00

Праздничная программа «Весёлое новогодье!» (Центральный парк культуры и отдыха)

22 декабря 17:00

Открытие городской новогодней ёлки «Здравствуй, Новый год!» (Московская площадь)

31 декабря 18:00

Новогодняя акция «Забавы у новогодней ёлки» (Театральная площадь)

31 декабря 18:00

Открытие Главной городской новогодней ёлки «С Новым годом, Калуга!» (площадь Старый Торг)

31 декабря 18:30

Праздничный фейерверк (площадь Старый Торг)

 

«Новогодние каникулы в парке» (Центральный парк культуры и отдыха)

2 января 12:00

Городской конкурс новогодних костюмов «Мышиный карнавал»  

3 января 12:00

Городской культурно-спортивный праздник «Снежные старты»

4 января 12:00

Новогодняя развлекательная программа «Снежных дел мастера»

5 января 12:00

Новогодняя развлекательная программа «Тает лёд»

6 января 12:00

Праздничное гулянье «Накануне Рождества»

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Новый год? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.12.2019 11:56 1 981
Тэги: праздник новый год
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