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Главная ёлка Калуги проржавела

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 29.11.2019 14:37 9 1362
Главная ёлка Калуги проржавела

Как мы рассказывали, 28 ноября на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку искусственной новогодней ёлки и украшений для неё. Установить её должны на Театральной площади. Начальная стоимость контракта – 2 млн. 699 тыс. рублей.

Нас заинтересовало, в связи с чем возникла необходимость покупки нового искусственного дерева для Театралки, ведь прежняя, носившая статус главной ёлки Калуги, прослужила всего пять лет.  

Ещё в середине ноября речь о покупке ели не шла. 11-го числа МБУ «Калугаблагоустройство» в своей группе в «ВК» сообщило, что собирает на своей площадке ёлку, предназначенную для Театральной площади. 12-го числа её сборка была завершена.

- При монтаже старой ёлки выяснилось, что часть элементов пришла в негодность, в том числе проржавело основание, - прокомментировал kp40 городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Если не удастся починить, то старую ёлку ни на одной площадке города устанавливать не будем.

Недоумение вызвала также разница в начальной цене на ели для Старого Торга и Театральной – при том, что конструкции, судя по указанных в документах характеристикам, одинаковые. Напомним, начальная стоимость контракта на поставку ёлки для Старого торга составляла 5 млн. 122 тыс. рублей, а для Театралки – 2 млн. 699 тыс. рублей.

- Начальная максимальная цена формировалась, исходя из поступивших коммерческих предложений. Затем было падение, - пояснил градоначальник. – При покупке новой ёлки (для площади Театральной. – Прим. ред.) также собрали коммерческие предложения, которые оказались ниже. Это рынок, мы тут условия не диктуем.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 29.11.2019 14:37 9 1362
Тэги: праздник новый год
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