На Театральной площади установят новую ёлку

В четверг, 28 ноября, на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку искусственной новогодней ёлки и украшений для неё. Конструкцию установят на Театральной площади. Состоятся торги 10 декабря.

Интересно, что параметры конструкции схожи с техническими характеристиками ели, которую установят на площади Старый Торг. Высота ёлки должна быть также 22 метра, диаметр – около 9 метров. Украсят её, как и главную ёлку Калуги, колокольчиками и шарами различных цветов, выполненных из ударопрочного и морозостойкого пластика, в количестве 920 штук и восьмиконечной звездой.

При этом стартовая стоимость контракта на поставку ели для Театральной площади – 2 млн. 699 тыс. рублей. В то время как первоначальная цена главной ёлки составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Правда, в результате торгов она подешевела в 2,7 раза. Победитель выиграл аукцион, снизив цену до 1 млн. 844 тыс. рублей.

Тем не менее вопрос, почему так разнится цена на конструкции, которые имеют схожие параметры, остаётся открытым.

Кроме того, 12 ноября стало известно, что МБУ «Калугаблагоустройство» уже готовит на своей площадке ёлку, предназначенную для Театральной площади. Где теперь установят данную конструкцию, если на Театралке будет новая, пока неизвестно.