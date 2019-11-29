$ 64.10 0.13
70.57 0.13
Главная Новости Праздники

На Театральной площади установят новую ёлку

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 29.11.2019 09:59 5 914
На Театральной площади установят новую ёлку

В четверг, 28 ноября, на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку искусственной новогодней ёлки и украшений для неё. Конструкцию установят на Театральной площади. Состоятся торги 10 декабря.

Интересно, что параметры конструкции схожи с техническими характеристиками ели, которую установят на площади Старый Торг. Высота ёлки должна быть также 22 метра, диаметр – около 9 метров. Украсят её, как и главную ёлку Калуги, колокольчиками и шарами различных цветов, выполненных из ударопрочного и морозостойкого пластика, в количестве 920 штук и восьмиконечной звездой.

При этом стартовая стоимость контракта на поставку ели для Театральной площади – 2 млн. 699 тыс. рублей. В то время как первоначальная цена главной ёлки составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Правда, в результате торгов она подешевела в 2,7 раза. Победитель выиграл аукцион, снизив цену до 1 млн. 844 тыс. рублей.

Тем не менее вопрос, почему так разнится цена на конструкции, которые имеют схожие параметры, остаётся открытым.

Кроме того, 12 ноября стало известно, что МБУ «Калугаблагоустройство» уже готовит на своей площадке ёлку, предназначенную для Театральной площади. Где теперь установят данную конструкцию, если на Театралке будет новая, пока неизвестно.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 29.11.2019 09:59 5 914
Тэги: праздник новый год
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
27 ноя 2019 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru