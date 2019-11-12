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Главную ёлку Калуги собрали на окраине города

12.11.2019 15:49 0 525 Дмитрий Ивьев, Фото: Калугаблагоустройство.

До Нового года осталось 49 дней, а главную ёлку Калуги уже собрали. Правда, произошло это не на привычном месте у драматического театра, а на окраине города.

Как сообщили во вторник, 12 ноября, в МБУ «Калугаблагоустройство», праздничную конструкцию готовят к праздникам. Для этого каркас пришлось почти полностью собрать на площадке муниципального учреждения.

На Театральной площади главная ёлка традиционно появится в середине декабря.

Уважаемые читатели, а когда вы начинаете готовиться к Новому году? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Калугаблагоустройство.
Тэги: праздник новый год
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