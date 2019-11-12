Главную ёлку Калуги собрали на окраине города

До Нового года осталось 49 дней, а главную ёлку Калуги уже собрали. Правда, произошло это не на привычном месте у драматического театра, а на окраине города.
Как сообщили во вторник, 12 ноября, в МБУ «Калугаблагоустройство», праздничную конструкцию готовят к праздникам. Для этого каркас пришлось почти полностью собрать на площадке муниципального учреждения.
На Театральной площади главная ёлка традиционно появится в середине декабря.
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