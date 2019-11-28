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Главную ёлку Калуги припаркуют на Старом Торге

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 15:41 4 359
Главную ёлку Калуги припаркуют на Старом Торге

В четверг, 28 ноября, на заседании городской Думы Калуги стало известно, что главная ёлка Калуги переедет с Театральной площади на Старый Торг. По имеющейся у нас информации, такое решение городские чиновники приняли из соображений безопасности.

Дело в том, что частью новогодних торжеств, связанных с открытием главной ёлки города, является фейерверк. Его проведение на Театральной площади небезопасно. Руководство ГУ МЧС России по Калужской области считает инициативу городских властей разумной.

- Решение принято здравое, - прокомментировали kp40 в ведомстве. – Раз в несколько лет на Театральной площади случаются какие-то ЧП.

- Ёлка будет установлена на парковке перед зданием областной администрации рядом с памятником Ивану III – примерно на 50 шагов правее от него в сторону Калужской Епархии, - пояснил kp40 и.о. начальника Управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО.

Высота каркасной ели, которая появится на Старом Торге, составляет 22 метра, диаметр – около 9 метров. Аукцион на поставку конструкции и украшений для неё состоялся 18 ноября. Начальная стоимость контракта составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Победитель выиграл торги, снизив цену в два с половиной раза – до 1 млн. 844 тыс. рублей.

Ёлку украсят колокольчиками и шарами различных цветов, выполненных из ударопрочного и морозостойкого пластика, в количестве 810 штук. Макушку искусственного дерева увенчает восьмиконечная звезда.

На Театральной площади новогоднюю ель тоже установят. Только теперь она не
будет носить статус главной.

Калужане на инициативу горуправы отреагировали неоднозначно. Одни считают, что менять давние городской традиции без особой нужды неправильно. Другие полагают, что новый вариант лучше прежнего.

«Когда вечером улицу Кирова перекрывали для открытия ёлки, это создавало вечные проблемы., - пишут пользователи соцсетей. – При перекрытии Старого Торга, думаю, транспортный коллапс будет меньше».

Вместе с тем, новшество вызвало обеспокоенность среди родителей юных артистов, которые участвуют в праздничном концерте на открытии ёлки.

«Очень хочется узнать, где будут расположены тёплые комнаты для артистов, - пишет одна из мам. – Наши девочки уезжают туда рано. Нужны и места, чтобы переодеться, и туалеты нормальные».

Мы адресовали городским чиновникам эти вопросы и ждём от них комментариев.

Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу?

 Голосование заканчивается 12/12/2019
Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 28.11.2019 15:41 4 359
Тэги: праздник новый год
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Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
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