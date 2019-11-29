Новогоднюю ночную дискотеку предложили отменить

Как мы рассказывали, накануне на заседании городской Думы состоялась презентация концепции новогоднего оформления Калуги. На совещании стало известно, что главная ёлка областного центра переедет с Театральной площади на Старый Торг. Инициатива исходит от городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.

По словам начальника Управления культуры Калуги Яны ВАСИНОЙ, причина смены центральной площадки празднования Нового года – стремление городских властей сделать мероприятие, частью которого является запуск фейерверка, максимально безопасным.

Толчком к принятию такого решения стал, в том числе, инцидент, произошедший во время салюта в прошлом году. Тогда двое калужан заявили, что получили из-за этого травмы.

- По данному факту была проведена проверка. К счастью, информация не подтвердилась, - прокомментировала kp40 Яна Васина. – Тем не менее, прецедент появился, поэтому решили попробовать другую площадку.

22-метровую искусственную ёлку установят на парковке перед зданием областной администрации, рядом с памятником Ивану III – примерно на 50 шагов правее от него в сторону Калужской Епархии. Когда её начнут устанавливать, пока не сообщается.

Реакция калужан на предложение городского головы оказалась неоднозначной. Одни идею поддерживают, другие – категорически против. Особое беспокойство эта инициатива вызвала у родителей юных артистов, которые традиционно участвуют в новогоднем концерте на открытии ёлки.

«Очень хочется узнать, где будут расположены тёплые комнаты для артистов, - пишет в соцсетях одна из мам. – Нужны и места, чтобы переодеться, и туалеты нормальные».

- Мы установим три отапливаемых шатра, - говорит начальник Управления культуры. – Также будем использовать здание городской управы на улице Воробьёвской, где есть в том числе тёплые туалеты. Будут выделены места, где артисты смогут переодеться и побыть там. Кроме того, мы переформатируем праздничную программу с учётом особенностей работы на открытой площадке зимой. Например, мы не будет задействовать маленьких артистов. К работе привлечём только те коллективы, у которых для выступления есть тёплые обувь и одежда. Со своей стороны мы будем создавать участникам мероприятия максимально комфортные условия. Для нас это очень важно.

Изменение места локации главной ёлки не единственное новшество, которое ожидается в программе празднования Нового года. Под вопросом новогодняя дискотека, которая традиционно проводилась на Театральной площади в ночь на 1 января с часу ночи до 4 утра.

- Сейчас мы решаем, необходимо ли это мероприятие, - комментирует Яна Васина. – Об этом мы судим по количеству людей, которые приходят на дискотеку. Опыт прошлых лет показывает, что её посещает не более 300 человек. А иногда и меньше. Нужно понять, насколько целесообразно перекрывать ради этого достаточно большой участок города. То же самое говорят и сотрудники правоохранительных органов. Возможно, в этом году стоит отказаться от проведения дискотеки. Но, если поймём, что огромное количество калужан хочет праздника, то мы, конечно, вернём эту традицию. Окончательное решение будет принято в первой декаде декабря. Если дискотека состоится, то она пройдёт также на площади Старый Торг.

По словам Яны Васиной, если по итогам праздника станет понятно, что новая локация выбрана неудачно, она лично попросит градоначальника вернуть прежнее место празднования Нового года.

- Дмитрий Олегович – разумный человек. Если увидит, что площадка действительно не нравится калужанам, то, уверена, он не будет против. Я сама калужанка, очень люблю и уважаю калужские традиции и не являюсь сторонником глобальных перемен. Но, возможно, иногда стоит попробовать что-то новое, чтобы понять, надо идти в эту сторону или нет.

Уважаемые читатели! А вы посещали новогодние дискотеки? Как вы думаете, это мероприятие следует оставить в праздничной программе или стоит убрать? Пишите в комментариях!