Свято место пока пусто: когда установят ёлку на Театральной

Новогодние ёлки установили практически на всех основных площадках Калуги за исключением Театральной площади. Там искусственную ель пока не смонтировали, хотя на планёрке 9 декабря и.о. начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО говорил, что установка конструкции начнётся в ближайшие дни.

Торги на поставку и монтаж ели состоялись ещё 10 декабря. Согласно документам, конструкцию подрядчик должен установить в течение четырёх дней после подписания контракта.

Мы поинтересовались у сотрудников горуправы, был ли подписан контракт и когда, но ответа на этот вопрос пока не получили.

– Новогоднюю ель на Театральной площади начнут устанавливать на этой неделе, – сообщил kp40 председатель городского комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН. – Более точная информация будет сегодня вечером. Ель сейчас находится на подъезде к городу.

Открытие ёлки на Театральной состоится 31 декабря в 18:00. В это время там пройдёт интерактивная программа «Забавы у новогодней ёлки».