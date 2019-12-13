Какой получилась главная ёлка Калуги

Вечером в четверг, 12 декабря, в Калуге начали украшать главную ёлку города. В пятницу работы на Старом Торге должны завершиться.

Высота каркасной ели – 22 метра, диаметр – около 9 метров. Аукцион на поставку конструкции и украшений для неё состоялся 18 ноября. Начальная стоимость контракта составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Победитель выиграл торги, снизив цену в два с половиной раза – до 1 млн. 844 тыс. рублей.

Ёлку украшают колокольчиками и шарами разных цветов из пластика. Всего их должно быть 920 штук. Макушку искусственного дерева должна увенчать восьмиконечная звезда.

Ёлку начали украшать 12 декабря.

Открытие главной ёлки города пройдёт 31 декабря. Начало праздника – в 18:00. А уже в 18:30 запланирован фейерверк.

Напомним, о переносе главной ёлки на Старый Торг стало известно только в начале декабря. Чиновники объяснили это мерами безопасности – запускать фейерверк лучше на Старом Торге.

На Театральной пощади также установят новую ёлку, старая проржавела.

А вот ночной дискотеки с 31 декабря на 1 января не будет. Подробную праздничную афишу мы публиковали здесь.

Всего на 22-метровой ёлке должно появиться 920 шаров и колокольчиков.

В этом году с ёлкой трудно сфотографироваться без машин в кадре.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете новую ёлку на новом месте? Пишите в комментариях!