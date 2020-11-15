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В декабре в Калуге установят обновленный бюст писателя Николая Островского

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов и водоканал.
Опубликовано: 15.11.2020 07:30 1 865
В декабре в Калуге установят обновленный бюст писателя Николая Островского

В начале декабря в Калуге установят обновленный бюст советского писателя Николая Островского. Он будет располагаться на улице Поле Свободы, 36а рядом с Областной специальной библиотекой для слепых, которая как раз и носит имя Островского, сообщил 14 ноября главный архитектор города Алексей КОМОВ.

- У метрового бетонного бюста, изготовленного в прошлом веке на известной калужской скульптурной фабрике, крайне непростая судьба, - подчеркнул Комов. - Но теперь он, наконец, должен обрести своё место, где его ждут больше всего.

Как мы уже рассказывали, бюст случайно обнаружили в земле при замене коммуникаций в районе площади Маяковского сотрудники водоканала. Это произошло еще в июне 2019 года.

Бюст Островского Калуга

Таким бюст откопали летом 2019 года. Он пролежал в земле более 30 лет.

Позже стало известно, как он там оказался. В 80-е годы прошлого века бюст стоял в сквере рядом с калужским ГПТУ №3 – сейчас это профессиональное училище №3. Когда к учебному заведению начали делать пристройку, памятник стал мешать.

– Рабочие сказали: нам придется остановить стройку, - рассказывал в прошлом году газете «Весть» мастер производственного обучения училища Леонид ЦВЕТКОВ. - Стоит бюст, мешает. Как раз на том месте, где он стоял, делали пристройку спортзала. Там вырыли котлован. Было предложено спрятать бюст под фундамент. Куда рабочие его дели – это выяснилось только сейчас. Он был зарыт именно там, где его откопали. Из отдела по охране памятников тогда интересовались, куда пропал Островский. Но директор ГПТУ сказал, что не знает. Чтоб его перенести, средств много надо было. В то время никто не хотел этим заниматься. Таким образом, бюст товарища Островского превратился в памятник археологии.

Отметим, что в нынешнем году библиотеке для слепых исполнится 65 лет. Она была открыта 19 ноября 1955 года. Имя автора романа «Как закалялась сталь» библиотека носит с 1958 года.

Дмитрий Ивьев , Фото: Алексей Комов и водоканал.
Опубликовано: 15.11.2020 07:30 1 865
Тэги: общество алексей комов
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