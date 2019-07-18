На Маяковского откопали Островского

В среду, 17 июля, в Калуге на площади Маяковского при производстве земляных работ по замене коммуникаций обнаружили бюст. Он лежал на глубине более одного метра.

- С помощью спецтехники его подняли на поверхность и доставили на территорию предприятия, где очистили от остатков грунта. Надписей на постаменте не оказалось, - рассказали нам в пресс-службе водоканала.

Уже на предприятии один из сотрудников сделал предположение, что это бюст писателя Николая Островского.

Как он там оказался и где раньше стоял в Калуге, краеведы не знают. Писатель, краевед Алексей Урусов не исключает, что бюст могли спрятать во время Великой Отечественной войны.

Уважаемые читатели, а что вы находили необычного в земле? Расскажите в комментариях!