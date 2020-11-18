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Новогодний конкурс: «Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!»

Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 18.11.2020 14:49 5 299
Новогодний конкурс: «Будь здоров, расти большой, любимый Дедушка Мороз!»

А знаете ли вы, что 18 ноября в России отмечается день рождения Деда Мороза? Ведь обычно именно 18 ноября на его родине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы.

В честь этого события, которое с легкостью можно считать и началом предновогоднего времени, мы объявляем конкурс для калужан! Присылайте свои фотографии с Дедом Морозом и краткое поздравление новогоднему волшебнику, а мы опубликуем их и объявим голосование.

К тому, кто победит в нем, Дед Мороз приедет в гости под самый Новый год - в воскресенье, 27 декабря!

Фотографии на конкурс принимаются по электронной почте vi@kp.kaluga.ru (в теме письма сделайте пометку: «Дед Мороз») или в наших группах в соцсетях:

Срок приема фото и поздравлений – с 18 ноября до 8 декабря. Голосование продлится до 18 декабря. По его окончании будут объявлены победители.

Требования к фотографиям:

  • качественные (не должны быть размытыми, должны быть в фокусе)
  • не допускается наличие на фото рекламы, телефонов, логотипов, вывесок, адресов сайтов и т.п.
  • авторские права на все фото должны быть соблюдены. Присылая фото на конкурс, вы берете на себя ответственность за их нарушение.

Обращаем внимание, что в связи с тем, что у Деда Мороза под Новый год очень много дел и жесткий график, посетить победителя он сможет только по адресу в Калуге. Просим вас участников обратить внимание на этот момент.

С наступающим Новым годом, Калуга!

Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 18.11.2020 14:49 5 299
Тэги: новый год праздник
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