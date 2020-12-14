Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Калугу из космоса

В воскресенье, 13 декабря, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков на своих страницах в соцсетях опубликовал фотографию Калуги, сделанную с орбиты Международной космической станции.

- Встречайте Калугу Космическую и Новогоднюю с борта Международной космической станции! – написал он. - Как известно, именно здесь жил и работал ученый и изобретатель Константин Эдуардович Циолковский. Еще в 1870-е годы он заявил, что человек создан для освоения космического пространства. И сегодня же Калугу называют «колыбелью космонавтики». В 2021 году, кстати, Калуга станет Новогодней столицей России. Символ проекта – хрустальная снежинка – теперь соседствует с рядом летящим спутником. А вы уже готовы к празднованию Нового года?

Сергею Кудь-Сверчкову 37 лет. В октябре 2020 года он отправился в свой первый космический полет в качестве бортинженера корабля «Союз МС-17». На данный момент находится на МКС. Уже провел в открытом космосе более шести часов. Дата его возвращения на Землю пока не определена.

Как мы уже рассказывали, 12 декабря в Калуге стартовал праздник «Новогодняя столица России-2021». Как прошел первый день, мы показывали в фоторепортаже.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» размещена здесь.

Тем временем

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