В Калуге устроят выставку ледяных фигур во дворе краеведческого музея

Во дворе областного краеведческого музея на улице Пушкина в Калуге готовят выставку ледяных фигур. Фото в понедельник, 14 декабря, опубликовало министерство культуры региона.

Для выставки в наш город привезли 10 тонн льда из Перми.

- С небольшой задержкой, вызванной трудностями при проведении аукциона на изготовление ледяных фигур и сложностями транспортировки льда, 11 декабря в Усадьбе Золотарёвых появились ледяные заготовки для будущих скульптур, - отмечают в Минкульте. - Сейчас активно ведутся работы по созданию пьедесталов для фигур. Погода способствует этому процессу.

Во дворе музея.

Всего во дворе музея появится 12 ледяных фигур на новогоднюю и купеческую тему.

Открытие выставки, которая пройдет в рамках «Новогодней столицы России-2021», перенесено на 25 декабря.

Как прошло открытие новогоднего праздника, мы рассказывали в фоторепортаже.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге размещена здесь.