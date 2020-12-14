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В Калуге устроят выставку ледяных фигур во дворе краеведческого музея

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство культуры Калужской области.
Опубликовано: 14.12.2020 14:13 3 843
В Калуге устроят выставку ледяных фигур во дворе краеведческого музея

Во дворе областного краеведческого музея на улице Пушкина в Калуге готовят выставку ледяных фигур. Фото в понедельник, 14 декабря, опубликовало министерство культуры региона.

Для выставки в наш город привезли 10 тонн льда из Перми.

- С небольшой задержкой, вызванной трудностями при проведении аукциона на изготовление ледяных фигур и сложностями транспортировки льда, 11 декабря в Усадьбе Золотарёвых появились ледяные заготовки для будущих скульптур, - отмечают в Минкульте. - Сейчас активно ведутся работы по созданию пьедесталов для фигур. Погода способствует этому процессу.

Выставка ледяных фигур Калуга

Выставка ледяных фигур Калуга

Во дворе музея.

Всего во дворе музея появится 12 ледяных фигур на новогоднюю и купеческую тему.

Открытие выставки, которая пройдет в рамках «Новогодней столицы России-2021», перенесено на 25 декабря.

Как прошло открытие новогоднего праздника, мы рассказывали в фоторепортаже.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге размещена здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство культуры Калужской области.
Опубликовано: 14.12.2020 14:13 3 843
Тэги: праздник новый год новогодняя столица россии
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