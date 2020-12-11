«Новогодняя столица России-2021» в Калуге: полная афиша

В субботу, 12 декабря, в Калуге откроется праздник «Новогодняя столица России-2021». По прогнозу чиновников, за ближайший месяц наш город посетит около 150 тысяч туристов.

Уже утром в субботу туристы из Москвы приедут на Калугу-1 на ретропоезде. Встретить состав можно будет в 11:00.

В 16:00 12 декабря на площади Победы стартует парад Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут на Старый Торг, где состоится церемония октрытия. Там же прогремит фейерверк.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России - 2021» в Калуге:

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Подробнее о праздничных мероприятиях, украшениях и перекрытиях улиц читайте здесь.

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