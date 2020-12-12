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«Алло, мам. Смотри салют!»: в Калуге малыш провел онлайн-трансляцию фейерверка для любимой мамы

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 12.12.2020 19:44 0 1092

В субботу, 12 декабря, в Калуге прошла церемония официального вступления города в статус новогодней столицы России-2021.

Мы в течение дня вели онлайн-трансляцию с улиц любимого города и постарались, что называется, с колес показать как Калуга отмечает этот день. А на площади Старый Торг в ходе одного из главных событий церемонии открытия новогодней столицы России неизвестный малыш провел онлайн-трансляцию, которая по милоте и новогодности с лихвой бьет и нашу, и любую другую трансляцию будь то вконтатик или инстаграм. Он сделал сюрприз своей маме, проведя прямое включение с праздничного фейерверка.

На видеоролике, который записал наш корреспондент, отчетливо видно, как паренек с началом фейерверка делает видеозвонок в ватсапе, а когда на той стороне берут трубку, радостно кричит в нее: «Алло, мам. Смотри салют!».

Женщина на той стороне провода явно удивлена. Очевидно, что этот звонок для нее стал сюрпризом. А через несколько секунд взгляд калужанки наполняется неподдельной нежностью и любовью. Понятно к кому.

Сюрприз явно удался!

Через какое-то время малыш сворачивает окно в иконку и эмоций мамы уже не разглядеть, но мы не сомневаемся, что они необыкновенно положительные. По-настоящему новогодние.

- Правда красиво?! - комментирует сын в ходе прямого включения с фейерверка.

- Ух, какой красивый пошел! – говорит он, когда в небе расцвели красные звезды в зеленых кругах.

К сожалению, по окончании салюта ребенок быстро смешался с толпой, большая часть которой, несмотря на то, что праздничная программа продолжилась, двинулась к выходу. Нам так и не удалось поговорить с ним, но не можем не сказать маленькому калужанину – ты молодец! Настоящий Дед Мороз! Побольше бы таких, как ты, и мир стал бы гораздо лучше и добрее!

Подробный обзор того, как Калуга становилась новогодней столицей России-2021, читайте на нашем сайте завтра, 13 декабря.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 12.12.2020 19:44 0 1092
Тэги: новый год праздник
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