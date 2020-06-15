Калужская фейковая курица разлетелась по всей стране

На прошедших выходных в соцсетях начали распространяться фотографии куриного мяса, которое фабрика из Дзержинского района Калужской области якобы раскрасила в цвета триколора ко Дню России.

Только в «Твиттере» сообщение набрало почти тысячу ретвитов. Разместил на свой странице фото с курицей и политик Алексей Навальный.

Однако в понедельник, 15 июня, выяснилось, что данные снимки – фейковые.

- Эти сообщения не имеют никакого отношения к позиционированию бренда и призваны выставить известную федеральную марку продуктов из мяса птицы в неоднозначном свете, - говорится в релизе производителя, который поступил в нашу редакцию. - В отношении лиц, нелегитимно использующих название и атрибутику бренда, будет проведено расследование.