Год назад первый калужанин заболел коронавирусом: что произошло за 365 дней

Ровно год назад, 17 марта 2020 года, в Калужской области зафиксировали первый случай коронавируса. Болезнь выявили у мужчины, который прилетел из Италии во Внуково и приехал в Калугу на такси. Позже он сам рассказывал, что никаких симптомов у него не было, но две недели пришлось провести в карантинном боксе.

А вот первые разговоры о COVID-19 в Калуге начались еще в январе 2020 года. Тогда болезнь только начала расползаться по миру из Китая. А в нашей области люди думали, опасны ли посылки из Поднебесной и грузовые поезда, следующие из Азии. В Роспотребнадзоре объясняли, что так вирус к нам не сможет попасть.

В конце января в Калужской областной инфекционной больнице подготовили первые 28 боксов для больных коронавирусом. Министром здравоохранения тогда, кстати, еще был Константин Баранов.

Одновременно с этим по Калуге начали распространяться слухи о болеющих коронавирусом сотрудниках одного из российско-китайских заводов в нашем городе. Но врачи все опровергали. А вот студентам из Китая, которые учатся в Калуге, продлили зимние каникулы сразу на месяц.

В начале февраля, когда вирус еще до нас не добрался, на сайтах в интернете уже вовсю торговали оберегами от COVID-19. А дети во дворах начали играть в коронавирус: орали и бегали в панике по дворам.

В начале марта в Калужской области не было масочного режима, но в аптеках уже раскупили все маски. Иногда защитные средства все же удавалось найти по 5 рублей за штуку, но многие закупались по объявлениям в интернете – там перекупщики за маску просили уже 20-30 рублей.

Раскупали в магазинах и продукты длительного хранения: крупы, макароны, сахар и растительное масло. Тотального дефицита не наблюдалось, но в отдельных магазинах пустые полки были. Кстати, один из калужан на днях, уже в марте 2021 года, писал про то, что у него истек срок годности воды, которую он закупил на волне паники. За год все выпить не удалось.

Вернемся в март 2020-го. В первой половине месяца не знали, что массовые мероприятия могут отменить, но все быстро поменялось в середине месяца. Концерты, спектакли, соревнования – все начало переноситься одно за другим.

В 2020 году калужские школьники узнали, что такое дистанционное обучение. Многие родители были в шоке. А другим наоборот все понравилось.

Школьников отправили на досрочные каникулы с 17 марта. С 30 марта эти каникулы так же досрочно и прервали, но в классы дети не вернулись - началось дистанционное обучение. Школьники с переменным успехом грызли гранит науки через Zoom и Skype почти два месяца, пока в конце мая всех не отпустили на летние каникулы. Во время одного из уроков кто-то даже включил порно.

17 марта 2020 года, в день выявления первого заболевшего коронавирусом, в Калужской области был введен режим повышенной готовности. Он действует до сих пор, но правила жизни менялись уже десятки раз. В первой редакции постановления губернатора больницы перевели на карантинный режим, запретили мероприятия более чем с 50 участниками, началась дезинфекция транспорта и кинотеатров, в детских садах был введен режим свободного посещения. Также впервые калужане узнали, что такое самоизоляция.

Интересно, что в тот же день бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обещал, что пандемия закончится в начале лета, а за поправки в Конституцию все смогут проголосовать 22 апреля (на самом деле получилось только в июле).

Второй случай коронавируса в Калужской области был выявлен 24 марта 2020 года. Этот пациент вернулся домой из Венгрии.

В конце марта в Калуге начали останавливаться автомобильные производства. Из-за закрытия границ в связи с обострением ситуации по коронавирусу на заводы не могли доставить необходимые детали.

Также в первый весенний месяц 2020 года случился скандал с главным на тот момент врачом Калужской областной клинической больницы Владимиром Кондюковым. Тогда еще врио губернатора Владислав Шапша, узнав, что Кондюков во время пандемии коронавируса проводит отпуск в Таиланде, намекнул на то, что тому «надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности». Новость об этом опубликовали не только региональные, но и многие федеральные СМИ. Владимир Кондюков, комментируя это заявление, сказал, что поехал в отпуск до появления каких-либо запретов на выезд за рубеж. Но своей должности позже он все-таки лишился.

Также в марте 2020 года в Калужской области начались закрытия – спортивных центров, фитнес-центров, учреждений допобразования, парикмахерских, кинотеатров, кафе, ресторанов, парков, кладбищ, большинства магазинов в торговых центрах и т.д. Десятки тысяч людей остались на время без работы. И многие компании так не открылись.

При этом в конце марта и на весь апрель президентскими указами было введено новое понятие – режим нерабочих дней. Это когда работать нельзя, но работникам платить зарплату нужно.

Час пик в центре Калуги во время коронавирусных ограничений.

Одно из самых непонятных решений - закрытие парков.

С 31 марта 2020 года самоизоляция была введена в Калужской области для всех жителей. Выходить на улицу можно было только в больницу, на работу, к ближайшему магазину, мусорному контейнеру и для выгула собаки. Улицы города тогда опустели. В час пик по Кирова, Пушкина, Гагарина в минуту проезжали одна-две машины. Улицы Калуги начали патрулировать полицейские – они напоминали горожанам, что нужно оставаться дома. Через пару дней сотрудники МВД уже штрафовали тех, кто находился на улице без веской причины.

Во время режима самоизоляции улицы Калуги патрулировали полицейские.

Передовиком по введению ограничений был мэр Москвы Сергей Собянин. Уже с середины апреля калужане не могли просто так попасть в столицу – нужно было заранее получать разрешение через специальный сайт. А в Калуге общественный транспорт некоторое время не ходил в дневное время – только утром и вечером.

В калужских детских садах с конца марта работали только дежурные группы. В них могли приводить детей те родители, кто работал в нерабочий месяц. Первые списки тех, кому все-таки можно трудиться, начали публиковаться в начале апреля.

Весной 2020 года жители России массово закупались имбирем для защиты от коронавируса. Цены взлетели до небес.

В магазинах тем временем лимоны подорожали до 500 рублей, а цена на имбирь перевалила за 2000. Каждый спасался от неведомой болезни как мог.

Также в апреле появилась первая помощь из федерального бюджета. Медикам установили доплату за работу с коронавирусными больными, безработным увеличили пособие. Позже деньги выплатили всем родителям детей в возрасте до 16 лет. Еще одна подобная выплата состоялась перед Новым годом.

Многие магазины рассчитывали открыться 5 апреля, но не работали до лета.

Первая смерть от коронавируса в Калужской области зафиксирована 15 апреля 2020 года. Скончался 59-летний мужчина, приехавший к нам из Подмосковья.

- Житель Подмосковья с диагнозом коронавирус, оказавшийся в инфекционной больнице в Калуге, скончался, - рассказывал тогда Владислав Шапша. - Мужчина приехал в наш регион уже имея тяжелые симптомы заболевания. К врачам он не обращался, на улице ему стало плохо, бригадой скорой помощи он был доставлен в инфекционное отделение в Калуге. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, но, к сожалению, из-за упущенного времени паталогические процессы остановить не удалось. Он скончался. Я приношу свои соболезнования его родным и близким.

Власти сначала обязали калужан носить маски даже на улице, но потом быстро передумали.

В конце апреля в Калужской области ввели строгий масочный режим. Причем в изначальной редакции постановления было сказано, что носить средства защиты нужно и на улице, однако позже это уточнение убрали. Маски в общественных местах мы носим до сих пор. На данный момент масочный режим продлен до 31 марта 2021 года.

При этом стали открываться некоторые бизнесы. Одними из первых работать разрешили парикмахерам. Некоторые магазины начали работать в начале мая – калужане первым делом могли купить автомобили и оружие. Потом к ним добавились различные мастерские и салоны. Власти ссылались на требования Роспотребнадзора, который установил несколько этапов выхода из режима самоизоляции. Главное условие – снижение темпов прироста заболевших.

К 15 мая в Калуге 66% работников вышли из самоизоляции.

Без маски в калужские магазины не пускают уже почти год.

А с 3 июня 2020 года начался первый этап снятия ограничений. Открылись магазины в торговых центрах. Калужане наконец-то смогли купить новые одежду и обувь.

Летом заболеваемость ковидом пошла на спад. С 19 июня официально был отменен режим самоизоляции, но и до этого несколько недель на улицах уже было много людей и полицейские никого массово не штрафовали.

Вновь много калужан начало заболевать COVID-19 поздней осенью. Были установлены новые рекорды по количеству заболевших в сутки, декабрь стал месяцем с самой высокой смертностью, но новых ограничений в нашем регионе больше не вводилось. За весь 2020 год смертность подскочила сразу на 17%. В феврале-2021 заболеваемость вновь стала падать. Вторая волна уходит.

Будет ли осенью третья? Многие эксперты полагают, что будет. Тем более вакцинация пока идет медленно. В Калужской области на данный момент привито менее четырех процентов населения. И темпы вакцинации падают.

Всего за год пандемии коронавируса в Калужской области подтвердили болезнь у 31 320 человек - это чуть больше 3% населения. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 275 калужан. Лечиться продолжают 1994.

Уважаемые читатели, а как вы пережили этот год пандемии? Расскажите в комментариях!