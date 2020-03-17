Первый заболевший коронавирусом зарегистрирован в Калуге

В Калужской области зарегистрирован первый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Во вторник, 17 марта, об этом сообщили KP40 в пресс-службе правительства.

Заболевший мужчина недавно вернулся из Италии. Он находится под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге.

- В регионе принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса, - отмечают в региональном правительстве. - Всего под медицинским наблюдением в период с 31 января текущего года по настоящее время находилось 109 человек, прибывших из неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 марта под медицинским наблюдением в течение 14 дней остается 68 человек.

В региональном министерстве здравоохранения также сообщают, что калужане, прибывшие из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса, могут оформить больничные листы на 14 дней без посещения поликлиник. Информацию можно уточнять на горячей линии по телефону *040.

В больницах области с 16 марта все медицинские работники обязаны использовать медицинские маски в течение всего дня. Родственникам запрещено посещать пациентов, находящихся на стационарном лечении.

UPD. Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом в Калуге.

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