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Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 17.03.2020 19:00 13 9384
Стали известны подробности о первом заболевшем коронавирусом в Калуге

Как мы уже рассказывали, 17 марта в Калуге зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевший мужчина недавно вернулся из Италии. Он находится под наблюдением врачей в областной инфекционной больнице на Грабцевском шоссе в Калуге.

Вечером во вторник врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях рассказал подробнее о первом случае коронавируса в нашем регионе.

- В связи с тем, что многие интересуются подробностями первого случая заражения коронавирусной инфекцией, информирую. Наш земляк прилетел из Италии в аэропорт Внуково, - написал он. - Из аэропорта до Калуги добирался на такси. Контактировал с минимальным количеством человек. Они сейчас находятся под наблюдением. Причин опасаться распространения инфекции нет.

Ранее в правительстве, напомним, заявляли, что всего под медицинским наблюдением с 31 января по настоящее время находилось 109 человек, прибывших из неблагополучных стран по новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 марта под медицинским наблюдением в течение 14 дней остается 68 человек.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 17.03.2020 19:00 13 9384
Тэги: коронавирус общество владислав шапша
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