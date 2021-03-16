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В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
В Калужской области во вторник, 16 марта, подтвердили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 320, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 29 051 калужанин.
Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 52-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 275 калужан.
На лечении остаются 1994 человека.
В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 409 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 177 (+7),
- Боровский район – 124 (+1),
- Малоярославецкий район – 114 (-5),
- Козельский район – 110 (-5),
- Кировский район – 103 (-3),
- Жуковский район – 100 (-3),
- Дзержинский район – 94 (-4),
- Людиновский район – 86 (-3),
- Думиничский район – 79 (-1),
- Сухиничский район – 72 (-5),
- Бабынинский район – 66 (+1),
- Перемышльский район – 59 (+2),
- Тарусский район – 52 (+5),
- Медынский район – 45 (+2),
- Юхновский район – 36 (-2),
- Ферзиковский район – 34 (-2),
- Жиздринский район – 32 (-1),
- Спас-Деменский район – 31 (+2),
- Мосальский район - 29 (+3),
- Мещовский район – 27 (+2),
- Хвастовичский район – 26 (+2),
- Износковский район – 24 (+1),
- Куйбышевский район – 23 (+1),
- Ульяновский район – 22 (+1),
- Барятинский район – 20 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 марта 2021 года.
Тем временем
В калужских больницах сократили еще 74 койки для больных коронавирусом. Подробности.
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