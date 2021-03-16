В 15 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

В Калужской области во вторник, 16 марта, подтвердили 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 320, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 29 051 калужанин.

Зафиксирована одна новая смерть. Скончался 52-летний житель Калуги. В списке умерших теперь 275 калужан.

На лечении остаются 1994 человека.

В 15 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 11 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 409 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 177 (+7),

Боровский район – 124 (+1),

Малоярославецкий район – 114 (-5),

Козельский район – 110 (-5),

Кировский район – 103 (-3),

Жуковский район – 100 (-3),

Дзержинский район – 94 (-4),

Людиновский район – 86 (-3),

Думиничский район – 79 (-1),

Сухиничский район – 72 (-5),

Бабынинский район – 66 (+1),

Перемышльский район – 59 (+2),

Тарусский район – 52 (+5),

Медынский район – 45 (+2),

Юхновский район – 36 (-2),

Ферзиковский район – 34 (-2),

Жиздринский район – 32 (-1),

Спас-Деменский район – 31 (+2),

Мосальский район - 29 (+3),

Мещовский район – 27 (+2),

Хвастовичский район – 26 (+2),

Износковский район – 24 (+1),

Куйбышевский район – 23 (+1),

Ульяновский район – 22 (+1),

Барятинский район – 20 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 16 марта 2021 года.

Тем временем

В калужских больницах сократили еще 74 койки для больных коронавирусом. Подробности.

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