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В Калужской области за неделю сократили еще 74 койки для больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 10:42 0 393
В Калужской области за неделю сократили еще 74 койки для больных коронавирусом

За последнюю неделю в Калужской области сократили еще 74 койки для больных коронавирусом. Теперь в нашем регионе их осталось 900, сообщили во вторник, 16 марта, в областном министерстве здравоохранения.

Госпитализирован 678 человек с ковидом. 222 койки свободны – это 24,7%.

Из всех больных коронавирусом на кислородной поддержке находятся 506 человек: четыре – на инвазивной искусственной вентиляции легких, 10 – на неинвазивной ИВЛ.

Всего, напомним, лечение от коронавируса в Калужской области продолжают 1990 человек. Две трети из них лечатся дома.

Неделю назад в областной больнице в Анненках закрыли последнее коронавирусное отделение.

Тем временем

В Калужской области замедлилась вакцинация от коронавируса. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 16.03.2021 10:42 0 393
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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