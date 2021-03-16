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В Калужской области за неделю сократили еще 74 койки для больных коронавирусом
За последнюю неделю в Калужской области сократили еще 74 койки для больных коронавирусом. Теперь в нашем регионе их осталось 900, сообщили во вторник, 16 марта, в областном министерстве здравоохранения.
Госпитализирован 678 человек с ковидом. 222 койки свободны – это 24,7%.
Из всех больных коронавирусом на кислородной поддержке находятся 506 человек: четыре – на инвазивной искусственной вентиляции легких, 10 – на неинвазивной ИВЛ.
Всего, напомним, лечение от коронавируса в Калужской области продолжают 1990 человек. Две трети из них лечатся дома.
Неделю назад в областной больнице в Анненках закрыли последнее коронавирусное отделение.
Тем временем
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