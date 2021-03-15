В 16 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в понедельник, 15 марта, подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 234, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 78 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 970 калужан.

Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 274 калужанина.

На лечении остаются 1990 человек.

В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 403 (-10 к предыдущему дню),

Обнинск – 170 (-2),

Боровский район – 123 (-7),

Малоярославецкий район – 119 (-6),

Козельский район – 115 (+2),

Кировский район – 106 (-5),

Жуковский район – 103 (-6),

Дзержинский район – 98 (-5),

Людиновский район – 89 (-4),

Думиничский район – 80 (-3),

Сухиничский район – 77 (+2),

Бабынинский район – 65 (+1),

Перемышльский район – 57 (+4),

Тарусский район – 47 (-1),

Медынский район – 43 (+3),

Юхновский район – 38 (+1),

Ферзиковский район – 36 (+1),

Жиздринский район – 33 (+3),

Спас-Деменский район – 29 (+4),

Мосальский район - 26 (+6),

Мещовский район – 25 (+4),

Хвастовичский район – 24 (+6),

Износковский район – 23 (+6),

Куйбышевский район – 22 (+7),

Ульяновский район – 21 (+5),

Барятинский район – 18 (+4).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 марта 2021 года.

Тем временем

В Калужской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 16%. Подробности.

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