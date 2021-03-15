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В 16 районах Калужской области за сутки увеличилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в понедельник, 15 марта, подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 31 234, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 78 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 970 калужан.
Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших по-прежнему 274 калужанина.
На лечении остаются 1990 человек.
В 16 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 10 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 403 (-10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 170 (-2),
- Боровский район – 123 (-7),
- Малоярославецкий район – 119 (-6),
- Козельский район – 115 (+2),
- Кировский район – 106 (-5),
- Жуковский район – 103 (-6),
- Дзержинский район – 98 (-5),
- Людиновский район – 89 (-4),
- Думиничский район – 80 (-3),
- Сухиничский район – 77 (+2),
- Бабынинский район – 65 (+1),
- Перемышльский район – 57 (+4),
- Тарусский район – 47 (-1),
- Медынский район – 43 (+3),
- Юхновский район – 38 (+1),
- Ферзиковский район – 36 (+1),
- Жиздринский район – 33 (+3),
- Спас-Деменский район – 29 (+4),
- Мосальский район - 26 (+6),
- Мещовский район – 25 (+4),
- Хвастовичский район – 24 (+6),
- Износковский район – 23 (+6),
- Куйбышевский район – 22 (+7),
- Ульяновский район – 21 (+5),
- Барятинский район – 18 (+4).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 марта 2021 года.
Тем временем
В Калужской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 16%. Подробности.
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