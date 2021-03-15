В Калужской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 16%

За последнюю неделю, с 8 по 14 марта, в Калужской области выявлен 6101 случай ОРВИ. Это на 16% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

- Вместе с тем, нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ на текущей неделе наблюдалась в двух муниципальных районах - Малоярославецком и Мосальском, где превышение средних многолетних показателей заболеваемости составило свыше 40%, - подчеркнули в ведомстве.

В Калуге за неделю заболели ОРВИ 3830 человек – на 13% меньше, чем за предыдущий период. В областном центре наблюдается превышение на 1,6% средних многолетних показателей заболеваемости в возрастной группе 15 лет и старше.

Также Роспотребнадзор сообщил, что за неделю 11 пациентов с ОРВИ госпитализировали.

Тем временем

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