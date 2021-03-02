«Клиника года – 2021» - начинаем голосование

В понедельник, 1 марта, на нашем сайте стартует голосование в рамках проекта «Клиника года – 2021». Это традиционный проект медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга», в рамках которого калужане выбирают лучшие клиники в разных категориях.

Ежемесячно на страницах www.kp40.ru мы будем рассказывать о медицинских центрах, талантливых врачах, которые в них трудятся, и современном оснащении наших клиник, а сегодня запускаем народное голосование. Приглашаем вас принять в нем участие.

В этом году конкурс «Клиника года 2021» проводится только среди частных медицинских учреждений, а главной площадкой для анонсирования, освещения и голосования выбран сайт www.kp40.ru.

Итоги голосования будут подведены в середине июня – с 10 до 15 числа, а 17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, состоится награждение победителей.

Важно! Ход голосования отслеживается. Голоса, имеющие признаки «накруток», регулярно удаляются.

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