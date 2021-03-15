В Калужской области за сутки 88 человек заболели коронавирусом

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 88 случаев заражения коронавирусом, сообщили KP40 в понедельник, 15 марта, в федеральном оперативном штабе. Общее количество заболевших выросло до 31 234.

Выздоровели еще 78 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 28 970 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 274 человека.

На лечении остается 1990 человек.

По всей России за сутки выявлены 9437 случаев коронавируса. За весь период - 4 400 045. Выписаны за сутки – 8447, всего – 4 003 576. За последние сутки умерли 404 человека, за все время – 92 494.

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