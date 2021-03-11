В Калужской области осталось 974 койки для больных коронавирусом

В среду, 10 марта, в Калужской областной больнице в Анненках закрыли последнее отделение для больных коронавирусом. А в четверг правительство региона сообщило, где еще продолжают лечить COVID-19 и сколько человек находится в стационарах.

- В регионе осталось еще девять ковидных отделений, - подчеркнули в правительстве. - В них развернуто 974 койки, на данный момент госпитализировано 684 взрослых и 2 ребенка.

Свободны 288 коек – 29,6%.

В районах ковидные отделения работают в центральных больницах Малоярославца и Людиново.

В Калуге продолжают функционировать «красные» зоны в БСМП, в больницах № 2 «Сосновая роща» и № 4, городском роддоме, областных психиатрической и туберкулезной больницах и центре СПИД.

В начале марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что новый госпиталь для больных коронавирусом на территории областной инфекционной больницы в Калуге будет построен до 1 сентября.

На данный момент в нашем регионе выявлено 30 869 случаев коронавируса.