В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к 1 сентября

Во вторник, 2 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША на итоговой коллегии министерства здравоохранения подтвердил намерение в ближайшее время построить в Калуге на Грабцевском шоссе ковидный госпиталь.

- Чтобы не повторять таких потрясений, как в прошлом году, мы приняли решение построить рядом с областной инфекционной больницей ковидный госпиталь, - пояснил глава региона. - Это делается для того, чтобы в случае возникновения подобных ситуаций у нас не было необходимости закрывать или перепрофилировать больницы, лишая пациентов остро нужной квалифицированной помощи.

По словам Владислава Шапши, госпиталь должен быть построен до 1 сентября 2021 года.

Впервые о строительстве госпиталя для больных коронавирусом Шапша рассказал в ноябре 2020 года. Тогда речь шла о больнице на 1000 мест. В декабре планы немного поменялись – количество коек снизилось до 500. Причем тогда заявлялось, что работы завершатся к лету. Речь идет о здании из быстровозводимых конструкций.

Напомним, в последние недели в Калужской области снижается заболеваемость коронавирусом. За 2 марта выявлено 100 новых случаев. С 10 марта в областной больнице в Анненках сократят еще 106 временных инфекционных коек.