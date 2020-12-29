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В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к лету 2021 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2020 15:11 5 1439
В Калуге новый госпиталь для больных коронавирусом построят к лету 2021 года

В начале ноября губернатор Калужской области Владислав ШАПША объявил о строительстве в Калуге нового госпиталя для больных коронавирусом на территории инфекционной больницы в Грабцево. Тогда речь шла о здании из быстровозводимых конструкций на 1000 мест. Однако сейчас планы несколько изменились.

Во вторник, 29 декабря, Владислав Шапша в интервью «РИА Новости» заявил, что госпиталь будет готов к лету 2021 года, и в нем будет 500 коек.

- Там будет до 500 коек. Но пока госпиталь не построен, больные коронавирусом вынуждены наблюдаться в общих медицинских учреждениях, - отметил губернатор. - Но если пациенту уже поставили диагноз коронавирус в легкой форме, идти в поликлинику ему нет никакой необходимости. Более того, это абсолютно неправильно, если человек для себя такое решение принимает по какой-то причине, зная, что он заболел коронавирусом, идти сидеть в общей очереди. Получить больничный можно в электронном формате. Вызвать врача можно через кол-центр по номеру 040 или 112. У нас большое количество профессионально подготовленных людей там работает, и сегодня время дозвона до кол-центра составляет менее минуты. Таким же образом можно сообщить о том, что нужно лекарство, можно вызвать волонтеров, и даже записаться на вакцинацию. Если случай тяжелый, мы делаем все, чтобы скорая помощь приехала в течение 20 минут, как полагается.

Также глава региона отметил, что калужане стали ответственнее относиться к введенным ограничениям.

- Гораздо ответственнее, чем весной, - считает он. - Сейчас сложившаяся ситуация существенно тяжелее, чем весной. Люди поняли, что с этим шутки плохи, и сегодня в магазине не увидишь человека без маски, практически все в масках. Нужно отметить, что у нас по сравнению с весной увеличился объем тестирования на коронавирус. Если тогда мы делали по 200 тестов в день, сегодня 2,5-3 тысячи. Поэтому, конечно, увеличилась и выявляемость. Но в целом, я думаю, ситуация с коронавирусом не должна осложняться по сравнению с тем уровнем, который есть сегодня. Мы понимаем, что сейчас присоединились и респираторные заболевания, и часто их путают с коронавирусом. Мы уделили этому вопросу много внимания. Также важно не забывать, что кроме коронавируса у нас люди с другими хроническими заболеваниями болеть не перестали. Именно поэтому мы приняли решение построить дополнительный госпиталь для лечения больных коронавирусом, таким образом освободив койки для нуждающихся в плановой помощи. Борьба с коронавирусом – это не быстрый процесс, нужно иметь запас прочности. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.

Тем временем

Владислав Шапша оценил возможность выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в Калужской области. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.12.2020 15:11 5 1439
Тэги: коронавирус общество владислав шапша
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