Калужский губернатор – о коронавирусе: «Пока мы не видим той точки, где все закончится»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша во вторник, 29 декабря, высказался о том, когда же ожидать выхода нашего региона на плато по заболеваемости коронавирусом.

- Можно ли говорить, что ситуация с коронавирусом в целом в Калужской области стабилизировалась и регион вышел на плато? – поинтересовались у Шапши во время интервью «РИА Новости».

- Мы на это рассчитываем, но давайте не торопиться, - заявил губернатор. - Сейчас идет вторая волна пандемии, и пока мы не видим той точки, где все закончится. Конечно, мы рассчитываем, что это случится в ближайшее время. Мы видим уже достаточно стабильные показатели по заболеваемости.

Ранее, напомним, Владислав Шапша говорил о выходе на плато в ноябре. Тогда в Калужской области фиксировалось около 140 новых случаев ковида за сутки. А сейчас – 160-170. При этом в декабре резко выросла смертность.

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